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Star yazarı Zentürk'ten 'Kobani kutlaması' tepkisi: Yazıklar olsun

Star yazarı Ardan Zentürk, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın 'Kobani günü' paylaşımına Ankara'dan herhangi bir tepki verilmemesine tepki gösterdi.

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, önceki gün Twitter'dan tartışma yaratan bir mesaj paylaşmıştı. Mesajda, "Kobani Kurtuluş günü" kutlamasında bulunulmuştu. Star yazarı Zentürk, "Bu saate kadar bekledim. Amerikan Merkez Komutanlığı'nın mesajına bir tepki gelir mi diye Ankara'dan. Ne bir ses, ne bir nefes. Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

Zentürk, söz konusu mesajı alıntılayarak, Türk-ABD ilişkilerinin seyrine dair bir değerlendirmede bulunmuştu. 

"Amerikan askeri faaliyeti durdurulmalıdır nokta"

Zentürk, şunları yazmıştı: Amerikan Merkez Komutanlığı'nın Kobani üzerinden PKK ile ittifakının kalıcılığını ve ileri dönük yüzünü gösteren bu mesajından sonra 1. Türk-ABD orduları arasındaki tüm tatbikatlar askıya alınmalı 2. İncirlik başta, topraklarımızdaki Amerikan askeri faaliyeti durdurulmalıdır nokta.

"Ne bir ses... Ne bir nefes... Yazıklar olsun..."

Zentürk, son paylaşımında ise Türkiye tarafından, ABD'nin bu mesajına hiçbir tepkinin gelmemesine sitem etti. Zentürk, "Yazıklar olsun" dedi. Zentürk, paylaşımında, şu ifadeleri kullandı: Bu saate kadar bekledim.. Amerikan Merkez Komutanlığı'nın YPJ teröristlerinin fotoğrafını kullanarak PKK'yı güvenilir ve güçlü müttefik ilan ettiği -sözde- Kobani kurtuluş günü mesajına bir tepki gelir mi diye, Ankara'dan... Ne bir ses... Ne bir nefes... Yazıklar olsun...

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