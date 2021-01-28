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Elazığ'da 17 bin TL harcayıp yakaladı! Gece bahçeye gelip ağaçları...

İhlas Haber Ajansı

ELAZIĞ’da bir kişi kayısı bahçesindeki ağaçları kesip, kıran kişiyi yakalamak için 17 bin TL masraf edip foto kapan yerleştirdi. Şahıs ağaçlara zarar verirken görüntülenip, yakalandı hakkında yasal işlem yapıldı.

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Olay, Baskil’in Gemici köyünde bir bahçede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Kürüm’e ait 20 dönümlük bahçedeki bazı kayısı ağaçları 2 ay önce kimliği belirsiz bir kişi tarafından kesildi. Yeniden fidan diken Kürüm’ün bahçedeki ağaçları 2 ay içerisinde 3 defa daha kesilip kırıldı. Bu durum karşısında şahsı tespit etmek isteyen Kürüm, 17 bin TL harcayarak hem fotokapan hemde belirli bir noktaya güvenlik kamerası yerleştirdi. Önceki gün yine fidanların kırıldığını fark eden Kürüm, foto kapan görüntülerine şahsın yansıdığını belirleyerek durumu jandarmaya bildirdi. Şahsın, Ş.A. olduğu tespit edildi, jandarma ekipleri tarafından şahıs yakalanarak ifadesi alınıp yasal işlem başlatıldı.

İlk önceleri ağaçların kesilmesini çok önemsemediğini ifade eden Ahmet Kürüm,” İlkinde 150 kök kayısı ağacımıza zarar verilmişti. Biz çok önemsemedik. Olabilir dedik. Daha sonra tekrar kayısı ağaçlarını diktik, tekrar kesildi. Yaklaşık bir hafta sonra oldu bu olay. 3. kez yine aynı olay oldu. En son olay da ise yeni ektiğimiz kayısılar ve eski kayısı ağaçlarımız kesilmişti. Bu olaylardan sonra gittim 17 bin liraya 4 tane kamera aldım.3 tanesi fotokapandı. Geçtiğimiz gün telefonuma bir uyarı geldi. Kamera da akşam saatlerinde bir kişi yine kayısı ağaçlarını kesiyordu" dedi.


2 ayda 460 kök kayısı ağacı
Kayısılarına zarar veren kişiyi kameralardan teşhis edip şikayette bulunduklarını ifade eden Kürüm, 2 ayda 460 kök kayısı ağacı kesen şahsı tanıdıklarını ancak neden böyle yaptığını bilmediklerini belirterek, hakkında şikayetçi olduklarını aktardı.

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