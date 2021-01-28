Avrupa'nın en büyüğü Elazığ'da açıldı hizmetler ücretsiz! Enerjisini kendi üretiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını önceki gün yaptığı Türkiye ve Avrupa'nın en büyük merkezinin güneş panelleri ile tüm elektriğini kendi imkanlarıyla karşılayacağı, 250 kişi konaklamalı, bin kişi kapasiteli şekilde hizmet vermeye başlayacağı kaydedildi.