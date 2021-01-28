Avrupa'nın en büyüğü Elazığ'da açıldı hizmetler ücretsiz! Enerjisini kendi üretiyor
ELAZIĞ'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan tesis Türkiye ve Avrupa'nın en büyüğü olma unvanını taşıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta'nın koordinesinde bakanlıkların destekleriyle toplamda 225 bin metrekare alan üzerine kurulmasına 3 yıl önce başlanan İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nin tamamlanmasının ardından açılışı gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını önceki gün yaptığı Türkiye ve Avrupa'nın en büyük merkezinin güneş panelleri ile tüm elektriğini kendi imkanlarıyla karşılayacağı, 250 kişi konaklamalı, bin kişi kapasiteli şekilde hizmet vermeye başlayacağı kaydedildi.
Bünyesinde bulundurduğu Ar-Ge, tasarım, yazılım, kodlama, uçuş simülasyon, teknik ve üretim montaj atölyeleri, tarım, hayvancılık, doğa bilimleri, okçuluk, atıcılık, binicilik gibi birçok alanda çocuk ve gençlere eğitim verilmesi planlanan merkezin yakın zamanda aktif olarak hizmet vereceği bildirildi.
Merkez hakkında bilgi veren Projenin Genel Koordinatörü Hakan Karabulut, “İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi, Fırat Üniversitesi'nin hemen üstünde Teknokent karşısında toplamda 225 bin metrekare alan üzerine kurulu Türkiye ve Avrupa'nın en büyük Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi olma özelliğine sahip." dedi.