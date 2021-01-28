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Altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken yorum uzmanından geldi: İyi bir yükseliş görebiliriz

Altın fiyatlarında gerileme sürüyor. Altın yatırımcısına iyimser mesajlar veren teknik uzman Tunç Şatıroğlu, "ABD vadeli borsaları toparlanırsa altında da iyi bir yükseliş görebiliriz" dedi.

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Altın fiyatları yeni güne düşüşle başladı. Geçtiğimiz haftadan beri düşüşünü sürdüren gram altın 437 lira bandına geriledi. Altındaki düşüş altın ürünlerini de etkiledi. Çeyrek altın 722 liradan satılıyor. Altın fiyatlarındaki düşüşe twitter hesabından değinen teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, önemli uyarılarda bulundu.

Altın fiyatları toparlanacak mı?

Altının ons fiyatı 1835 dolar seviyesine kadar düştü. Altının ons fiyatındaki düşüşle son ayların en düşük seviyesine geldi. Altın fiyatlarındaki düşüş yatırımcıyı endişeye sevk ederken uzmanlar ısrarla umutlu konuşuyor.

"ABD vadeli borsaları toparlanırsa altında da iyi bir yükseliş görebiliriz"

Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede altın fiyatlarındaki yükselişin ilerleyen dönemde geleceğini tekrarladı. Şatıroğlu, 

Altın 1836 destek bölgesine kadar düştü. Göstergeler aşırı satışta. Yani artık piyasada biraz olumlu haber akışı olur da ABD vadeli borsaları toparlanırsa altında da iyi bir yükseliş görebiliriz. Gümüş altını takip eder.

İddiasında bulundu.

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