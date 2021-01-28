Kabine toplantısı ne zaman 2021 hangi gün saat kaçta?

Kabine toplantısı ne zaman 2021 hangi gün ve saat kaçta yapılacak? Türkiye'de Koronavirüs vaka sayılarının 5 binin altına inmesiyle birlikte gözler yapılacak kabine toplantısına çevrildi. Erdoğan'ın liderliğinde yapılacak olan Bakanlar Kurulu sonrasında kısıtlamaların gevşetilmesi, cafe, restoranların açılması ve haftasonu sokağa çıkma yasağının revize edilmesi ihtimali var.

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Kabine Toplantısı ile ilgili arayışlar devam ediyor. Yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih, lokanta ve restoran benzeri iş yerlerinin tedbirler kapsamında yeniden faaliyete geçeceği tarih gibi konular, Bakanlar Kurulu toplantısın ardından kendine cevap bulabilecek.

Hafta sonu kısıtlamalarının devam ettiği ülkemizde, hafta sonu kısıtlamalarının ne zaman biteceği ve kapalı olan birçok işletmenin ne zaman açılacağı merak konusu. İşte Kabine Toplantısı ile ilgili son durum...

Peki merakla beklenen Bakanlar Kurulu toplantısı ne zaman?

Gündemdeki kararları merak eden binlerce kişi kabine toplantısına odaklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin sunum yapmasının beklendiği Kabine Toplantısında, restoran ve kafeler ile ilgili alınan kararların yeniden gündeme gelmesi ön görülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, restoranların ne zaman açılacağı konusunda Kabine Toplantısı'nı işaret etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, restoranların durumuna ilişkin yaptığı açıklamada;

"Kabine Toplantısı'nda bunun değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var. Şu anda başarılı bir süreç var, bu başarılı süreci tekrar tersine çevirmek istemiyoruz. Ama elimize gelen verilere bakarız. Verilere göre gerekirse bir esneme yapılabilir." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı’nın "Verilere göre gerekirse bir esneme yapılabilir" açıklaması ardından özellikle restoran ve kafe sahipleri kabine toplantısında odaklandı.

Restoran ve kafelerin belli kurallar ile açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği tartışılıyor.

Toplantı ne zaman:

Kabine toplantısının bu haftaki takvimi henüz netleşmedi. Konuya dair bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Hangi maddeler gündemde:

- Salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.

- Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.

- Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00’den 23.00’e çekilebileceği belirtiliyor.

- Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.

- Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüzyüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.