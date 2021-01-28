Kartal'da feci kaza ; 1 ölü

KARTAL'da hafif ticari araçla taksi çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü, taksinin altında kalarak, hayatını kaybetti. Yaralı taksici ise hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, Hürriyet Mahallesi Vatansever Caddesinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Muhammed Çati (21) yönetimindeki 41 AFA 038 plakalı hafif ticari araçla İbrahim Alkan'ın kullandığı 34 TDN 19 plakalı taksi çarpıştı. Kazada Muhammed Çati taksinin altında kalırken taksi sürücüsü Alkan aracın içerisine sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri aracın altında kalan Muhammed Çati'ya müdahale ettiği sırada hayatını kaybettiği belirlendi. Çati’nin cansız bedeni ambulansa konularak Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinin morguna kaldırıldı. Takside sıkışan İbrahim Alkan’ı itfaiye ekipleri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri Alkan’ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Alkan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trafik polisi ve Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulundu. Ekiplerin incelemesinin ardından araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazanın görgü tanığı İsmail Ulusoy, "Karşıdan geliyordu iki araba da. Market kuryesi taksiye vurunca takla attı. Takla atmasıyla bariyere çarptı. Araçtaki sürücü fırlayarak taksinin altında kaldı. Taksinin altındaki kişi hayatını kaybetti." dedi. Kaza ilgili soruşturma sürüyor.