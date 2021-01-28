SP YİK Başkanı Asiltürk: Cumhurbaşkanı, İstanbul Sözleşmesi'nin kalkacağını kesin olarak ifade etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, "Cumhurbaşkanı, İstanbul Sözleşmesi'nin kalkacağını kesin olarak ifade etti." açıklaması yaptı.

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Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeye ilişkin konuştu. Asiltürk, AK Parti'den bazı yetkililerin kendisine gelerek, İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması konusunu Erdoğan'a iletmelerini istediğini açıkladı. Asiltürk, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın da görüşü kalkması yönünde. Kaldırılacağını kendisi de kesin olarak ifade etti" dedi.

"İstanbul Sözleşmesi konusunda tavrımız ne olmalı?"

Asiltürk, "İstanbul Sözleşmesi konusunda tavrımız ne olmalı?" sorusuna şu yanıtı verdi: Bu sözleşmeyle ilgili olarak bana AK Parti'nin yetkili kişileri geldiler ve 'Bu sözleşmeyi biz de Cumhurbaşkanı da kesinlikle kaldırmak istiyor. Ama bizim içimizde de bazı sıkıntılar olduğu için lütfen bizi destekleyin' dediler. Ben de biliyorum Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiğini, kesinlikle kalkacak. Kaldıracaklarını kendisi de kesin olarak ifade etti.