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CSKA'da Mike James kadro dışı

THY Euroleague'in en büyük şampiyonluk adaylarından CSKA Moskova'da Mike James krizi yaşanıyor. Sayı krallığında zirvede yer alan ABD'li guard, kadro dışı bırakıldı.

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THY Euroleague'de 22. haftaya ikinci sırada giren CSKA Moskova sürpriz bir karara imza attı. Rus basınında, Fenerbahçe Beko maçının ardından başantrenör Dimitris Itoudis ile tartıştığı iddia edilen Mike James'in kadro dışı bırakıldığını duyuran son şampiyon, yıldız guardın kulüpteki geleceğinin önümüzdeki günlerde belli olacağını açıkladı.

20 sayı ortalamasıyla Euroleague'in en skorer oyuncusu olan James, 2018-2019 sezonunda sayı kralı olmuştu.

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