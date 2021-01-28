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Böylesi görülmedi! Mersin'de evden çıkanlar görenleri şok etti

İhlas Haber Ajansı

MERSİN'de bir evden gelen kötü koku ekipleri harekete geçirdi. Temizlik ekipleri evden 15 kamyon çöp çıkardı.

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Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların 153 nolu belediye iletişim hattına bildirdikleri kötü koku ve kaldırım işgali şikayetini değerlendirmek üzere gittikleri Akşemsettin Mahallesi 0120 sokak üzerinde bulunan bir evde inceleme yaptı. Ekiplerin yaptığı incelemede bahse konu evin 'çöp ev' olduğu, içinde evsel atık, hurda tabir edilen pet şişe, demir, plastik atıkların olduğu, kaldırım üzerinde istiflenmiş kağıt, plastik ve teneke parçalarının bulunduğu tespit edildi.

Tarsus Belediyesi Temizlik İşlerine bağlı ekipler, zabıta ve ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin refakati ile daha önce de çok miktarda evsel atık ve hurda biriktiren şahsın evinin içinden ve çevresinden kepçeler dolusu atığı çıkardı. Ekipler evden ve çevreden çıkardıkları yaklaşık 30 ton evsel atık ve hurdayı, 15 kamyona yükleyip sıfır atık toplama merkezine taşıdı. Hurdalar geri dönüşüme kazandırılırken, ev dezenfekte edildi.

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