Düzce'de ağaç dallarından şaheser yaptı! Görenler hayran kaldı

Yaptığı işle vakit geçirmeyi sevdiğini söyleyen Temel "Bittiğinde de çok farklı ürünler ortaya çıkabiliyor. Onu ben tasarlıyorum. Bu çok güzel bir durum. Bir ağaca baktığımda onunla uğraşıp, vakit geçirip, ortaya bir şey çıkartmak çok muazzam bir durum."