Düzce'de ağaç dallarından şaheser yaptı! Görenler hayran kaldı
DÜZCE’de bir fabrikada güvenlik görevlisi olan Orhan Temel, boş zamanlarını atölyesinde ağaç dallarından yaptıklarını görenler hayran kaldı.
Merkeze bağlı Aydınpınar köyünde oturan ve işi dışında kalan boş zamanlarında bağ, bahçe işleri ile uğraşan Orhan Temel, budadığı ağaç dalları ve odun parçalarından lambader yapmaya başladı. Evinin çatı katında kendisine atölye oluşturan Orhan Temel, dekoratif ürünleri yaparken metal parça kullanmadığını, tamamen doğal ürünler yaptığını belirtti.
Orhan Temel tasarımları kendisinin yaptığını ifade ederek, “Bunlar ev ve ofislere estetik katıyor. Sıfırdan başlıyorum, aslında nasıl başladığı belli olmuyor." dedi.
Yaptığı işle vakit geçirmeyi sevdiğini söyleyen Temel "Bittiğinde de çok farklı ürünler ortaya çıkabiliyor. Onu ben tasarlıyorum. Bu çok güzel bir durum. Bir ağaca baktığımda onunla uğraşıp, vakit geçirip, ortaya bir şey çıkartmak çok muazzam bir durum."
Yaptığı işin özelliğini anlatan Temel "Vida ve çivi kullanmıyorum. Zaten doğal olması için metalin bu ürünlerde olmaması gerekiyor. Abajurunu da kendim yapıyorum, örüyorum ve ortaya güzel bir ürün çıkıyor” diye konuştu.