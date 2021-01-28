BIST 1.477
DOLAR 7,38
EURO 8,94
ALTIN 436,63
HABER /  YEREL
ADV Decathlon Sıcak Tutan Ve Su Geçirmez Kar Botu

Niğde'de otomobil istinat duvarına çarptı: 3 kişi öldü

 NİĞDE’den kaza haberi geldi...Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, istinat duvarına çarptı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

Niğde'de gece saatlerinde Mustafa Aygün yönetimindeki 51 AAU 575 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü Mustafa Aygün ile yanındaki Hakan Türker ve Aykut Akcan hayatını kaybetti. 

Ölenlerin cenazesi, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Valiliği'nden Riva'da sürüklenen gemiyle ilgili açıklama
Decathlon Sıcak Tutan Ve Su Geçirmez Kar Botu
Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'den sonra Leicester City'e bir Türk daha
Batman'da eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı
MSÜ başvurusu 2021 son gün ne zaman başvuru ekranı
CSKA'da Mike James kadro dışı
Sahte koronavirüs aşısı üretti! İnternetten 7 bin 400 TL'ye sattı
Fenerbahçe'de ayrılık! Nabil Dirar'ın yeni takımı belli oldu
Böylesi görülmedi! Mersin'de evden çıkanlar görenleri şok etti
Antalya'da bankamatikte işlem yaparken öldü ailesi gözyaşlarına boğuldu
Yorumlar