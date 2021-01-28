Niğde'de otomobil istinat duvarına çarptı: 3 kişi öldü
NİĞDE’den kaza haberi geldi...Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, istinat duvarına çarptı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti.Abone ol
Niğde'de gece saatlerinde Mustafa Aygün yönetimindeki 51 AAU 575 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü Mustafa Aygün ile yanındaki Hakan Türker ve Aykut Akcan hayatını kaybetti.
Ölenlerin cenazesi, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.