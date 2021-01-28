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İstanbul Valiliği'nden Riva'da sürüklenen gemiyle ilgili açıklama

İSTANBUL Valiliği, Riva açıklarında sürüklenen gemiyle ilgili yaptığı açıklamada, saat 10.00'da kurtarma operasyonunun başladığını belirtti. Açıklamada, "Emniyetli sahaya çıkarılan geminin Ahırkapı'ya yedeklenme çalışmaları, Kıyı Emniyeti-8 tarafından devam ettirilmektedir" denildi.

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Beykoz Riva açıklarında sürüklenen gemiyle ilgili İstanbul Valiliği yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Makine arızası nedeniyle dün saat 16.55'te Yön Burnu açıklarında sürüklenmeye başlayan Panama bayraklı PETRA STAR isimli kuru yük gemisi, Riva önlerinde kıyıya yakın şekilde demirlemişti. Söz konusu gemi, hava şartlarının uygun olması neticesinde bugün saat 10.00'da çekim halatıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Nene Hatun Acil Müdahale gemisi yedeğinde, Sahil Güvenlik Botları ve Kıyı Emniyeti Botları refakatinde bulunduğu yerden kurtarılmıştır. Emniyetli sahaya çıkarılan geminin Ahırkapı'ya yedeklenme çalışmaları, Kıyı Emniyeti-8 tarafından devam ettirilmektedir" denildi.

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