Kemal Kılıçdaroğlu ve Ali Babacan'dan ortak basın açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret etti. İki lider görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. İkisinin de hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Gündemde güçlendirilmiş parlamenter sistem vardı. Yapılan ortak açıklamada ikili bazda güçlendirilmiş parlamenter sistem ile ilgili diyalog ve istişare süreci başlattıkları açıklandı.

İşte Babacan ve Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları;

Güçlendirilmiş parlamenter sistem açıklaması: İkili bazda heyetlerimizin diyalog ve istişare süreci başlatıyor

İlk konuşmayı gerçekleştiren Ali Babacan, görüşmede neler konuşulduğunu, "Bizim de pek çok siyasi partinin güçlendirilmiş parlamenter sistem (GPS) ile ilgili çalışmaları var. Bizim hazırlığımız önemli bir aşamaya geldi, fakat kamuoyuyla paylaşmadan önce toplumsal mutabakatı önemsiyoruz. Görüş alışverişinde bulunduk. CHP'nin de önemli hazırlıkları var. Bundan sonraki süreçte ikili bazda heyetlerimizin GPS ile ilgili diyalog ve istişare süreci başlatmasında iyi olacağı kararına vardır. Ülkemizde sistem ve yönetim zihniyeti sorunu var. Sistem değiştirmeyle ilgili hazırlıklar son derece önemli" diyerek özetledi.

Ardından konuşan CHP lideri, "Kısır çekişmeler tartışmalar değil uzlaşmayla ülkenin içinde bulunduğu açmazları açma, demokrasiyi güçlendirmek için bu çalışmalara ihtiyaç var. Önerileri bizim açımızdan son derece önemli. Herkesin huzurunda sayın genel başkana ve arkadaşlarına teşekkür ederim" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a militan tepkisi: Devleti politize etmesinler

CHP lideri Kılıçardaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın militan tartışmasına ilişkin "Kendilerine oy vermeyen herkesi militan olarak görüyorlar" diyerek dava açma çağrısında bulunmasıyla ilgili, "Erdoğan'ın 'Bütün valiler dava açsın' demesi, 'Bütün valiler benim emrimdedir, talimat veriyorum' demektir. Devleti politize etmesinler. Onlar yasaların ön gördüğü hizmeti vermek zorundadırlar" açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu: Erdoğan Z kuşağına güveniyorsa gelip Z kuşağının önünde oturup tartışalım

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın Z kuşağına ilişkin açıklamalarına karşın da, "Erdoğan Z kuşağına güveniyorsa gelip Z kuşağının önünde oturup tartışalım. Ben güveniyorum Z kuşağına. İsterse a Haber'de tartışabiliriz. Asla ve asla çekinmiyorum. Benim görevde olduğum dönemle ilgili bir müfettiş ordusu görevlendirdi. Tek kuruş bulamadı" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu: Mal varlığı dolayısıyla egemen güçlerin yönlendirmesi altında olan bir kişi TC devletini sağlıklı yönetemez

CHP lideri Erdoğan'ın kendisine yönelik SSK eleştirilerine de şöyle yanıt verdi:

"SSK ile ilgili söylüyor. Korkmasın gelsin kurmaylarını da alsın gelsin. Oturup tartışalım. O bana 10 soru sorsun ben 5 soru soracağım. O isterse 100 soru sorsun ben yine 5 soru soracağım. Çekinmiyorum. Verilmeyecek hiçbir hesabım yoktur. Ama onun sadece bize değil egemen güçlere dahi verecek hesabı vardır. Mal varlığını araştırırız dediğimiz zaman tık çıkmadı. Mal varlığı dolayısıyla egemen güçlerin yönlendirmesi altında olan bir kişi TC devletini sağlıklı yönetemez ve o ülke için milli güvenlik sorunu haline gelir."

Kılıçdaroğlu: Teröre asal ve asla pirim erilmesini doğru bulmam

Teröre asal ve asla pirim erilmesini doğru bulmam. Teröre her ortamda karşı çıktık karşı çıkmaya devam edeceğiz. Uygur Türklerine yapılanları doğru bulmuyoruz. Baskı yapıldığını biliyoruz. Onlarla görüştüm. Mağdur olanlar geldi, görüşmekte de hiçbir sakınca yok .Dünyanın neresinde olursa olsun insan hakkı ihlali varsa o ihlale tepki göstermek insanlığın ortak çabası olmak zorundadır.

Babacan: Bizim Anayasa taslağımız var

Bizim DEVA Partisi olarak bir Anayasa taslağımız var. Bunu bir siyasi partinin çalışması olarak ortaya koymanın doğru olmayacağını düşündük. Güçlendirilmiş Parlamenter sistem diyoruz ama bundan kastımız nedir. Bunu daha önce çalışmış parti ve STK’larla görüşmek istiyoruz. Bir ortak anlayışsa sahip olsun, dolayısıyla diyalog ve istişare önümüzdeki günlerin kilit konuları.

Babacan'dan Türkistan İslam Partisi yorumu



DEVA Lideri Babacan "Türkistan İslam Partisi'ni terör örgütü olarak görüyor musunuz?" sorusuna karşın şu açıklamada bulundu:

"Öncelikle bir örgütün terör örgütü olup olmadığı İçişleri'nin şahsi kanaatinde olmaz yargının tespitiyle olur. Türkiye'de yargı bir örgütün terör örgütü olduğunu tespit etmişse o Türkiye'deki terör örgütü listelerine girer. Herhangi bir örgütün Türkiye'deki siyaset düzeninde gölgesinin olmaması gerekir. Siyaset kendi mecrasında işlemelidir. Kimse çözümü başka araçlarda aramasın."

Ali Babacan: Bıraksınlar hamaseti ekonomi sorununu çözsünler

Öte yandan Babacan, iktidara ve Cumhur İttifakı ortağı MHP ile BBP'yi şöyle eleştirdi:

"Bugün işsizlik yolsuzluk sorunumuz var. Hükûmetin bunlara çözüm bulması için çalışması lazım. İktidarı kastetmiyorum sadece iki tane de küçük ortağı var. Hepsi sorumlu. Sorumluluktan kaçamazlar. Birinin veto yetkisiyle ülkeyi yönetmeye çalıştığını görüyoruz. Öbürü zaten diyor ki geminin rotasını ben çiziyorum diyor. Onların da sorumlu olukları var. Onlar da bıraksınlar hamaseti. Hamaset yapacaklarına bu ülkenin bir numaralı sorunu olan ekonomi sorununu çözsünler. Başka işlerle uğraşmasınlar."