Belçika'da eşcinsellik karşıtı mesajlar paylaşan imam Şenol sınır dışı ediliyor

Belçika, Houthalen-Helchteren kasabasında bulunan Diyanet İşleri'ne bağlı Yeşil Cami imamı Şemsettin Şenol'u eşcinsellik karşıtı görüşlerini paylaşması üzerine oturma iznini uzatmayarak sınır dışı edilmesine karar verdi.

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Belçika'nın Houthalen-Helchteren bölgesindeki Türk Diyanet Vakfına bağlı Yeşil Camii’nin imamı Şemsettin Şenol, paylaştığı eşcinsellik karşıtı mesajlar nedeniyle ülkeden sınır dışı ediliyor. Şenol Facebook hesabından, eşcinselliğin İslam'da neden yasaklandığını, hastalık olduğunu, çürümeye yol açtığını ve İslam tarafından yasaklandığı yönünde paylaşım yaparak, "Eşcinsellik kapitalizm ve demokrasi virüsüdür" yazan bir takipçisine de teşekkür etmişti. Söz konusu durum Belçikalı yetkililer tarafından tepkiyle karşılandı. Paylaşımında Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın Cuma hutbesinde dile getirdiği eşcinsellik ilgili İslamiyet’in bakış açısını da hatırlatan imam Şenol hakkında "kamu düzeni ve ulusal güvenliğe zarar verebileceği" gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

İmamın oturma izni uzatılmayacak

Open VLD (Açık Flaman Liberal) Partili Flaman Bölge Hükümet İç İdaresi ve Uyum (Entegre) Bakanı Bart Somers da Yeşil Camii’nin resmi olarak tanınmasının geri çekilmesi için gerekli süreci başlattı. Flaman Hristiyan Demokratlar Partili (CD&V) İltica ve Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Sammy Mahdi ise imam Şenol’un bir an önce Belçika topraklarını terk etmesini isteyerek, 3 yıldır Belçika'da olduğu belirtilen Şenol'un oturma iznini uzatmama kararı aldıklarını açıkladı. Bakan Mahdi, "Toplumumuza nefret ekmek için gelenlerin burada yeri yoktur" dedi.



Yeşil Cami hakkındaki "resmi tanınma prosedürünü geri çekme" girişimi ise Türk toplumu arasında şaşkınlıkla karşılandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye'den gönderilen imam Şenol, geçtiğimiz Ekim ayında Belçika Göçmen Bürosu'na oturma ve çalışma izninin yenilenmesi için başvuru yapmıştı.

Flaman hükümeti de caminin ruhsatının iptal edilmesi için yasal işlem başlattı

Flaman Bölge Hükümet İç İdaresi ve Uyum (Entegre) Bakanı Bart Somers ise söz konusu duruma yönelik yaptığı açıklamada, “Camilerin resmen tanınma prosedürü çevresinde nelere dikkat etmesi ve bunu sürdürmek için ne yapması gerektiğini tanımlayan bir düzenleyici çerçevemiz var. Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde yer alan temel haklara aykırı davranan herkes bu tanınmayı kaybedebilir. Yeşil Camii imamı Facebook sayfasında eşcinselliğin İslam'da neden yasa dışı olduğunu ve eşcinselliğin hastalık ve gerileme getirdiğini ayrımcı bir şekilde açıklayan bir mesaj paylaşmıştı. Halen Türkiye'de Diyanet’in memuru olduğunu belirten bir mesaj paylaştı. Yeşil Camii imamı, bu mesaja 'eşcinsellik kapitalizm ve demokrasi virüsüdür' mesajıyla cevap veren birine teşekkür etti. Biz bu gelişmelere sessiz kalamayız ve kalmayacağız” dedi.



Bakan Somers, "Yalnızca yasal çerçeveye saygı duyan camiler resmen tanınacak veya tanınmaya hak kazanacak. Resmen tanınan camiler de ise bizim örf, adet, geleneklerimizi ve eşcinseller hakkında olumsuz paylaşımda bulunulması veya dile getirilmesi ise camin resmen geri tanınma prosedürünün başlatılması anlamına gelir. Bu, tüm Müslümanların ve dolayısıyla kendi din deneyimlerini demokratik anayasal devletimizle uzlaştıran tüm Flaman inananlarının menfaatine” şeklinde konuştu.



Öte yandan, Belçika’da ilk kez bir din görevlisinin eşcinsellik karşıtı görüşleri nedeniyle oturma izninin uzatılmayarak sınır dışı edilmesi kararlaştırılmış oldu.