Mahir Ünal açıkladı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM Grup Toplantısı'nda vali ve kaymakamlara yönelik kullandığı 'militan' ifadesine tepki gösterirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranını da açıkladı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CNN TÜRK'te Dicle Canova'ya önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM Grup Toplantısı'nda vali ve kaymakamlara yönelik kullandığı 'militan' ifadesine tepki gösterdi. Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranını da açıkladı.

Mahir Ünal'ın açıklamaları şöyle; ''Şimdi öncelikle bu militan tartışması yeni bir şey değil. Bir takım gayrimeşruluk iddialarının, ötekileştirme iddialarının olduğu, milletin halk oylamasıyla seçilmiş süreci gayri meşru ilan ediyorlar. Mustafa Kemal Atatürk, asıl olan iç cephedir diyor. İç cephe sağlam olduğu sürece bir memleketin yıkılması söz konusu olamaz.

''Sen nasıl oluyor da seçilmiş meşru hükümeti sorgularsın''

5. Kol faaliyeti dediğimiz şey İspanya savaşı sırasında atfediliyor. Generalin yaptığı propaganda, işgale hazırlığı süreç 5. Kol olarak adlandırılıyor. Kurumların meşrutiyetini tartışmaya açma sürecine 5. Kol diyoruz. Kılıçdaroğlu bu faaliyeti uzunca süredir yürütüyor. Demokrasi dediğimiz şey milletin temsilcileri aracılığı ile yönetmesidir. Milletin seçtiği yönetmeyecek kim yönetecek. Sen nasıl oluyor da seçilmiş meşru hükümeti sorgularsın.

''Bu gündem Türkiye'yi bir karanlığa çekmektir''

Tabi ki cumhurbaşkanından talimat alacaklar. Valiler cumhurbaşkanlığının temsilcisidir. Vali tabii ki Cumhurbaşkanı'ndan talimat alır. Sözde ifadesini cumhurbaşkanı için kullandılar. Şimdi valilere de militan dediler. Bunun adı iç cepheyi yıkma çalışmasıdır. Muhalefet demek milletin yanında, ülkenin yanında durmaktır. Bunun adı muhalefet değil, yıkım siyasetidir. İşin kısaca özeti bu. Bu gündem Türkiye'yi bir karanlığa çekmektir.''

Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP'li Berhan Şimşek'in 'Vali militan, kaymakam militan...' ifadeleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın suç duyurusunda bulunmasına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tepki göstermişti. Valilere hakaret eden Kılıçdaroğlu, 'Hepiniz militansınız, dava açmazsanız namertsiniz' diye konuşmuştu.

İttifak görüşmeleri

İttifak görüşmeleriyle ilgili düşüncelerini belirten Mahir Ünal, ''Güçlendirilmiş parlamenter sistemden kasıt ne? İYİ Parti ve Saadet'in siyasi geleneği farklı. Türkiye'nin yanında olan herkesle görüşürüz. Millet ittifakı içerisinde iki partiyi ayrı yere koyuyorum. CHP ile HDP’yi ayrı tarafta, İYİ Parti ile Saadet partisini ayrı tarafa koyuyoruz. Türkiye’nin yanında duran kim varsa konuşuruz.'' dedi.

''Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52 civarında''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranından bahseden Mahir Ünal, ''Kemal Kılıçdaroğlu kendi partisinde beğenilirlilikte 5. sırada. AK Parti'nin oyu yüzde 40-44 bandında gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52 civarında. Gündemimizde bir erken seçim söz konusu değil.'' şeklinde konuştu.