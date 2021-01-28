BIST 1.477
DOLAR 7,38
EURO 8,94
ALTIN 436,63
HABER /  GÜNCEL
ADV Decathlon Sıcak Tutan Ve Su Geçirmez Kar Botu

FETÖ'nün mahrem imamı Ahmet Yiğit KKTC'de yakalandı

MİT, İçişleri Bakanlığı, KOM Dairesi ve KKTC polisinin koordinasyonuyla KKTC'de yakalanan FETÖ'nün mahrem imamı Ahmet Yiğit Türkiye'ye getirildi.

Abone ol

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre; KKTC'de, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine faaliyet gösteren terör ve organize suç örgütü mensuplarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, FETÖ üyesi Ahmet Yiğit yakalandı. Lefkoşa Büyükelçiliği, Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı Müşavirliği, KKTC Polis Genel Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Ahmet Yiğit'in, FETÖ yöneticisi olduğu ortaya çıktı.

Yiğit'in, Hatay 1'inci Sulh Ceza Hâkimliğince 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 'aranıyor' kaydı olduğu, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturmalarında 'firar' durumunda olduğu, emniyet mahrem yapılanması içinde yönetici olduğu ve o dönem Hatay'da görev yapan polis memurlarından sorumlu 'FETÖ abisi' ve ByLock kullanıcısı olduğu, pasaport şerh kaydı bulunduğu tespit edildi.

KKTC Girne Limanı'ndan hareket eden yolcu gemisiyle saat 02.45'te Mersin Taşucu Limanı'na getirilen Yiğit'in, Silifke Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nce gözaltına alındığı bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de korkunç olay! Otel odasında TikTok videosu çekiyordu o sırada katledildi
Decathlon Sıcak Tutan Ve Su Geçirmez Kar Botu
Mahir Ünal açıkladı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı
Cafe ve restoranlar açılıyor mu ne zaman açılacak yeni bilgi geldi
AB ile AstraZeneca arasında anlaşmazlık
Belçika'da eşcinsellik karşıtı mesajlar paylaşan imam Şenol sınır dışı ediliyor
Kemal Kılıçdaroğlu ve Ali Babacan'dan ortak basın açıklaması
Kız kardeşlerden babalarına iğrenç iftira! Cinsel istismar suçlamasının altından bambaşka bir şey çıktı
Niğde'de otomobil istinat duvarına çarptı: 3 kişi öldü
İstanbul Valiliği'nden Riva'da sürüklenen gemiyle ilgili açıklama
Yorumlar 1 yorum