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Galatasaray Mostafa Mohamed transferini bitirdi!

Galatasaray, Mostafa Mohamed'i 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

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Galatasaray, takımdan ayrılan Diagne'nin yerini Mustafa Mumammed ile dolduruyor. Mısırlı golcü ve kulübü Zamalek ile anlaşma sağlandı. Zamalek Kulübü’nün basın sözcüsü Issam Salem, Galatasaray’ın 1.5 yıllık kiralama bedeli olarak 2 milyon dolar ödeyeceğini açıkladı.

Sarı-kırmızılılar 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonuna da sahip.

Mustafa Muhammed bu sezon Mısır Ligi’nde 4 maçta forma giyerek 2 gole imza attı. 24 yaşındaki futbolcu geçen sezonu ise 11 golle kapatmıştı. Muhammed Mısır Milli Takımı’nın formasını ise 4 kez giydi.  

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