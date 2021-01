TİM, ABD'ye lojistik merkez kuruyor! Başkan İsmail Gülle'den önemli açıklamalar

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, yurtdışı lojistik merkezlerinin Türk ihracatçısının yeni pazarlara erişmesine hız kazandıracağını belirtti.

TİM, Tekstil, Mobilya ve Halı sektörlerine yönelik ‘ABD Lojistik Merkezi Fırsatları’ konulu bir toplantı düzenledi. Online toplantıda, ABD'de kurulacak lojistik merkezine ilişkin atılacak yeni adımlar değerlendirildi. "ABD ile 100 milyar dolarlık dış ticaret hacmi hedefimiz var." diyen İsmail Gülle Bu hedefe ulaşmamız adına, açılacak lojistik merkezinin büyük önem taşıdığına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

TİM, lojistik merkezlerin konumunun doğru belirlenmesi

için Türkiye’nin ABD’nin eyaletlerine göre ihracatını analiz etti. Buna göre de öne çıkan sektörlerden biri halı oldu.

TİM Başkanı İsmail Gülle, "Halı, Mobilya ve Ev Tekstili sektörlerinin eyaletlerdeki pazar paylarını hesapladık. Halı sektörümüzün, 2020 yılının ilk 11 ayında pazar payı Maine eyaletinde yüzde 78, Güney Carolina’da yüzde 60, New Jersey’de yüzde 48, New York’ta ise yüzde 45 seviyesinde. Mobilya sektörümüzün aynı dönemde pazar payı Delaware eyaletinde yüzde 11, Missouri’de yüzde 5,4, New Jersey’de yüzde 1,7, Washington’da ise yüzde 1,4 seviyesinde” dedi.

Bu veriler ışığında TİM’in kuracağı lojistik merkezinin ABD’nin Maine eyaleti olmasına karar verildi.

'Maliyetler düşecek, Bakanlık ihracatçılara destek verecek'

Türk ihracatçısı geçtiğimiz yıl 226 ülke ve bölgede etkinliğini sürdürdü ve pandemiden dolayı küresel talep daralmasına rağmen 2020 yılında ABD’ye yüzde 13,5 artışla 10 milyar 186 milyon dolarlık ihracat yaptı. ABD böylece Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği üçüncü ülke oldu.

TİM Başkanı Gülle, "ABD ile 100 milyar dolarlık dış ticaret hacmi hedefimiz var. Bu hedefe hızla ulaşmamız adına, açılacak lojistik merkezlerinin büyük önem taşıdığına inanıyoruz” dedi.

Yurtdışı lojistik merkezlerinin ihracatçı için bir bölgesel üs görevi göreceğini savunan Güllü, bu sayede pazara erişim maliyetlerini düşüreceğine dikkat çekti. E-ihracat yapan firmaların ihtiyaçlarına da cevap verileceğini belirten Güllü, sözlerini şöyle sürdürdü: Lojistik merkezlerimiz özelinde oluşacak sektörel kümelenme ile ihracatçımızın maliyetlerinde önemli düşüşler yaşanacak. Ayrıca ihracatçılarımız Bakanlığımız tarafından verilen desteklerden de faydalanacak.