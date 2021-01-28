Ekrem İmamoğlu'nun, Vali Yavuz'a hakaret davasının beşinci duruşmasında münakaşa!

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında dönemin Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan dava, beşinci duruşmasında ertelendi. Mahkeme davayı 2 Mart'a ertelerken hakim ile İmamoğlu'nun avukatı arasındaki diyaloglar dikkat çekti.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 5 Haziran tarihinde İstanbul'a dönüş için gittiği Ordu-Giresun Havalimanı'nda yaşanan ‘VIP' tartışması sırasında, dönemin Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği öne sürülmüş, Ordu Valiliği'nce İmamoğlu hakkında dava açılmıştı.

Davanın ilk duruşması, 7 Şubat 2020 tarihinde Ordu 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü. 1 Aralık 2020 tarihinde 4. Asliye Mahkemesi'nde görülen dördüncü duruşmada ise mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi talep ederek, duruşmayı 28 Ocak 2021 tarihine ertelemişti.

Bugün, Ordu 4. Asliye Mahkemesi'nde görülen davada İmamoğlu’nun avukatı Sercan Polat, olay günü kaydedilen görüntülerin taraflarına verilmesini talep etti. Bunun üzerine hakim, görüntülerin duruşma sonrasında talep üzerine kendisine verilebileceğini söyledi.

İmamoğlu'nun avukatından hakime: Üslubun yanlış Avukat Sercan Polat, il dışından geldiğini ifade ederek, hakime üslubunun yanlış olduğunu söyledi.

Hakim: İmalı konuşmayı bırakın Avukat Sercan Polat, hiçbir avukata yapılmayan tavrın kendisine yapıldığını iddia ederek, "Ben neden strese sebep oluyorum?" ifadelerine yer verdi. Bunun üzerine hakim ise stresli olmadığını ifade ederek, "İmalı konuşmayı bırakın, ben sakinim" diye cevap verdi. Kısa süreli yaşanan münakaşanın ardından avukat beyanlarda bulundu.

Duruşma 2 Mart'a ertelendi: Tanık sıfatıyla CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel’in dinlenmesi kararlaştırılarak, duruşma 2 Mart tarihine ertelendi.

Olay: Ekrem İmamoğlu'nun, Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP salonu kullanma hakkı olmadığı halde zorla içeriye girmeye çalışmasıyla yaşanan olaylar sırasında Ordu Valisi Seddar Yavuz’a yönelik, “Bu Vali itlik yapmıştır.” şeklinde sözler söylediği iddia edilmişti. Sonrasında İmamoğlu, 'itlik değil basitlik dedim' diyerek açıklama yapmıştı. İmamoğlu, 'Validen özür dileyecek misiniz?' sorusuna, 'Vali benden özür dilesin' yanıtını vermişti.