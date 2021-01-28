Galatasaray'da Mbaye Diagne, West Bromwich'e satıldı Mostafa Mohamed'le anlaşıldı

Senegalli golcü Diagne için Galatasaray ile West Bromwich kulübü her konuda anlaştı. Galatasaray, Mostafa Mohamed'in transferi için kulübü Zamelek'te el sıkıştı.

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Galatasaray Mbaye Diagne’yi İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion’a verdi. Flaş transfer haberinde Diagne'nin sabah saatlerinde Galatasaray'ın sponsor hastanesinde sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi. Diagne işlemler tamamlanınca İngiltere'ye gidecek ve yeni kulübüne imzayı atacak. Bu transferi Galatasaray Yönetimi de doğruladı.

Diagne'nin ayrılığı sonrası Galatasaray harcama limitinde artış yakalamış olacak. Sarı Kırmızılı ekipte giden isimlerin netleşmesi sonrası gelecek isimler konusunda da hareketlilik yaşanması bekleniyor.

Mostafa Mohamed Galatasaray'da

Öte yandan Galatasaray, Mostafa Mohamed'in transferi için kulübü Zamelek'te anlaştı. Sarı kırmızılılar, 1.5 yıllığına kiralayacağı Mohamed için 2 milyon dolar ödeyecek. 23 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu ise 4 milyon dolar olacak.

Resmi açıklama

Zamalek'in basın sözcüsü Essam Salem, Mostafa Mohamed'in, 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu ile 2 milyon dolar karşılığında Galatasaray'a kiralandığını açıkladı.

Şampiyonluk yaşadı

2018 - 2019 sezonu ortasında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a katılan Mbaye Diagne, sarı kırmızılılar ile Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası kazandı. Diagne aynı sezonu 31 golle gol kralı olarak tamamladı.

29 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Club Brugge'e kiralandı. Sezon başında tekrar Galatasaray'a dönen Diagne, Süper Lig'in ilk yarısında takımının en golcü ismi konumunda. Sarı-kırmızılı forma ile toplam 39 maça çıkan Senegalli 22 gol attı ve 2 asist yaptı.