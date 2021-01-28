FETÖ'nün 'kadim abisi' Yusuf Bekmezci: Buraya niçin geldim biri sorarsa ne diyeceğim bilmiyorum

FETÖ'nün sözde "kadim abisi" Yusuf Bekmezci, yargılandığı davada yargılanma nedenini bilmediğini savunarak, "Ticaretle uğraşıyorum. Yaşım 80'i geçti. Buraya niçin geldim, biri sorarsa ne diyeceğim bilmiyorum" dedi.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nde (FETÖ) sözde "kadim abi, irşatcı" olarak nitelendirilen ve hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan dava açılan Yusuf Bekmezci'nin yargılanmasına devam edildi. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Bekmezci ve avukatları katıldı. Tanık A.B, üniversite öğrencisiyken "ev abiliği" gibi görevlerde bulunduğunu belirterek, "Bekmezci'nin örgütün otel programındaki sohbete geldiğini hatırlıyorum. Örgüt programıydı. Örgütün önde gelen kişilerinden olarak biliyorum" dedi.

Tanık A.Y. ise züccaciye işi yaptığını, Bekmezci'yi geçmişte aynı işi yapması nedeniyle tanıdığını ifade ederek, "Örgüt elebaşısının kendisini övdüğü söylenirdi. Fetullah Gülen'le yakın olduğu söylenirdi" diye konuştu.

İddia makamı, sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa verdi.

Tutuklu sanık Yusuf Bekmezci ise yargılanma nedenini bilmediğini savunarak, "Ticaretle uğraşıyorum. Yaşım 80'i geçti. Buraya niçin geldim, biri sorarsa ne diyeceğim bilmiyorum" dedi.

Bekmezci'nin avukatı, müvekkilinin Alzheimer hastası olduğunu iddia ederek, sağlık durumunun tespit edilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Operasyonun geçmişi

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, 20 Ocak'ta Çiğli ilçesindeki lüks bir siteye yaptıkları operasyonda, örgütte sözde "kadim abi, irşatçı" olarak nitelendirilen FETÖ firarisi Yusuf Bekmezci ile ona bakıcılık ve korumalık yapan sözde örgüt yöneticisi Mehmet Fatih Arslan'ı gözaltına almıştı. İzmir polisi, aynı operasyonda örgütün bir dönem sözde "Karşıyaka eyalet imamı" olan Akif Sarı'yı da bir başka hücre evinde yakalamıştı.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında, örgüt mensuplarına verilmek üzere ayrı zarflara konulmuş 41 bin 466 dolar ile 66 bin 625 lira ve önemli örgütsel dokümanlar ele geçirilmişti.

Zanlılar, sevk edildikleri adliyede tutuklanmış, Bekmezci hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan dava açılmıştı.