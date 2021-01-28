Getir yurtdışına açıldı! 128 milyon dolar yatırım almıştı

Nazım Salur tarafından 2015 yılında kurulan Getir, İngiltere'nin başkenti Londra'da faaliyet göstermeye başladı.

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Türkiye'de 2015 yılında kurulan Getir, kullanıcıların marketten almak istediklerini müşterilerine en kısa sürede sunması ile büyük ilgi görmüştü. Çevrimiçi market olarak kendini tanımlayan Getir, İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kocaeli, Bodrum, Sakarya, Tekirdağ, Eskişehir, Yalova, Antalya, Adana, Mersin, Düzce, Bolu ve Kayseri’de 100'den fazla depo ile kullanıcılara hizmet veriyor.



Getir şimdi de ülke sınırlarını aşarak İngiltere/Londra'da faaliyet göstermeye başladı. İngiltere pazarına da giriş yapan Getir, büyük bir başarıya imza atmayı başardı. Getir'in kurucusu Nazım Salur sosyal medya hesabından "Getir’imiz Londra’da. Bu iki heceli Türkçe kelimeyi orada da sevdireceğiz. Getir’in bugünlere gelmesini sağlayan tüm kullanıcılarımıza ve çalışanlarımıza teşekkürler." açıklamasını yaptı.







Getir, geçen yıl aldığı 38 milyon dolarlık yatırımın ardından ikinci yatırım turunu yabancı ve yerli fonlardan aldığı 128 milyon dolarla tamamlamıştı.