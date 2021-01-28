Çığlıklar duyuldu Müge Anlı canlı yayını kesti! 'Ben gitmem' diyen kadın ortalığı yıktı

3 yıl 8 aydır kayıp olan Hasan Kiraz'ın anne ve babası ile ağabeyi Hüseyin Kiraz Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katılmış ve onu aramaya başlamışlardı. Canlı yayına gelen ihbarlarla olay bir sigorta dolandırıcığı ve cinayet ihtimaline dönüştü. Geçirdiği kaza sonucu hem yarı felçli olan hem de zihinsel engelli kalan Hasan Kiraz'ın sigorta parası yüzünden cinayete kurban gittiği düşünülüyor.