Ankara'da fuhuş operasyonunda her satırı iğrenç! Çıplak fotoğrafla şantaj ve tecavüz

ANKARA'da gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda, iğrenç detaylar ortaya çıktı. Kadınların çıplak fotoğraflarını ellerinde tutan çetenin, 'Ailenize göndeririz' diye şantaj yaptığı öğrenilirken fuhuş yapmayan 2 kıza da tecavüz ettiği belirlendi.

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Ankara'da polisin gerçekleştirdiği fuhuş operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu sürerken soruşturma kapsamında çetenin mağdur ettiği 29 kadının da emniyette ifade verdiği belirtildi. Öte yandan, operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.

Buna göre; çetenin mağdur ettiği iki kadın Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne başvurarak şantajla fuhşa zorlandıklarını ileri sürdü.

Polisin yaptığı çalışmada çete üyesi bir kadının, kız yetiştirme yurtlarında büyüyen kadınlar başta olmak üzere ailevi ve ekonomik olarak zor durumda kalan genç kadınlarla temasa geçtiği, bu kadınlarla arkadaşlık kurduğu ve daha sonra çete üyeleri ile tanıştırdığı belirlendi.

Çıplak fotoğrafla şantaj! Ardından çete üyelerinin, çıplak fotoğraf ve videolarını çektikleri mağdur kadınlara "Ailenize göndeririz, internette yayarız" diyerek şantaj yaptığı belirlendi.

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda, çete üyelerinin Yenimahalle ilçesinde 20 daireyi fuhuş amaçlı dizayn ettikleri saptandı. Müşterilerin, söz konusu dairelere internet üzerinden randevu alarak gittiği belirlendi. Bunun üzerine polis de müşteri gibi davranıp, fuhuşa zorlanan kadın ile internet üzerinden irtibat kurdu.

"Fuhuş yapmak istemeyen 2 kıza tecavüz ettiler" Kadının polise, "Buradan bir an önce kurtulmak istiyoruz. Bizi zorla burada tutuyorlar. Yeri geliyor şantaj yapıyorlar, tehdit ediyorlar hatta dayak atıyorlar. Ayrıca bizlere zorla uyuşturucu veriyorlar. Bunların hepsi bir kenara, fuhuş yapmak istemeyen 2 kıza ise burada tecavüz ettiler" dediği öğrenildi.