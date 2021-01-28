SCÜ ile Dermokil arasında Ar-Ge Protokolü

Üniversite-Sanayi iş birliğinin artarak devam etmesi ve çalışmaların bilimsel metotlar ışığında yürütülmesi amacıyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (CÜTAM) ile Ezel Kozmetik İth. ve İhr. Tic.ve San. AŞ (Dermokil) arasında Ar-Ge protokolü imzalandı.

Abone ol

Rektörlük Makamında gerçekleştirilen imza törenine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Dermokil Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Karaca, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Yekbaş ve CÜTAM Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şimşir katıldı. Proje kapsamında CÜTAM ve Dermokil’de bulunan laboratuvarlar, araştırma ve geliştirme projeleri için ortak kullanılacak. SCÜ ve Dermokil; ortak eğitim faaliyetleri, bilimsel yayın gibi çalışmaları birlikte yürütecekler.

İş birliği protokolünün imzalanmasının ardından Rektör Prof. Dr. Yıldız ve Yönetim Kurulu Başkanı Karaca açıklamalarda bulundular. Rektör Prof. Dr. Yıldız, Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin yarım asra varan tecrübesiyle, bilimsel çalışmalarıyla önemli bir kurum olduğunu vurgulayarak “Şehrimizin ve ülkemizin önemli markalarından olan Dermokil ile Ar-Ge protokolü imzalıyoruz. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. CÜTAM’ın altyapısından Dermokil yararlanacak, biz de Dermokil’den yararlanacağız. Şehrimizdeki diğer şirketlerle, firmalarla da bu tür çalışmaları yapıyoruz. Üniversitemizin imkânlarından şehrimizin yararlanmasını istiyoruz. Bizim firmalarla yaptığımız bu çalışmaların ileriye yönelik de fayda sağlayacağına eminiz. Ünal Bey’e, bu protokolde emeği olan CÜTAM Müdürü Mehmet Şimşir hocama, Rektör Yardımcımız Hakan Yekbaş’a teşekkür ediyorum. Ülkemize, şehrimize, üniversitemize hayırlı olsun” dedi.

Karaca ise “Sivas Cumhuriyet Üniversitemiz kariyeri, ilmi faaliyetleri ve imajı ile şehrimizin gözbebeği. Bizlere destek vermesi, bizimle ortak proje imzalamaları bizi daha da sorumlu hale getirdi. Mutlu olduk doğrusu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesiyle birlikte çok güzel şeylere imza atacağımıza

inanıyorum. Hocama ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.