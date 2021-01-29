Salgını fırsata çevirdi! Hatay'da gören şaşkına döndü paraya para demiyor
HATAY'da yaşayan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Ahmet Raşit Öztürk koronavirüs salgınını fırsata çevirdi.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İşletme Bölümü son sınıf öğrencisi Ahmet Raşit Öztürk, pandemi sürecinde yüz yüze eğitime ara verildi. Öztürk, uzaktan eğitimin başlamasını fırsat bilerek, boş zamanlarını değerlendirmek istedi.
Yaptığı araştırmalar sonucunda kaz çiftliği kurmaya karar veren Öztürk, kendi işini kurmadan önce, konuya hakim olmak için araştırmalara başladı.
Öztürk bir çiftlikte düşük ücretle çalışmaya başladı ve işi öğrendikten sonra hayal ettiği çiftliği kurdu.
Kırıkhan ilçesine bağlı Çamsarığı Mahallesi'nde büyük gri kaz ve ördek çiftliği kuran Öztürk, “Üç aydır bu işin içerisindeyim ve burada büyük gri kazı ve ördek yetiştirmekteyim. . 13 dönümlük bir tarla kiraladım. Bunun üzerine bir kümes, civciv hane ve bir de konaklama yeri koyarak tesisimi kurdum." dedi.