Z kuşağı nedir hangi yıllar özellikleri nedir? Z kuşağı yaş aralığı

Son günlerin tartışılan konularından olan Z kuşağı nedir, Z kuşağının özellikleri neler ve hangi yaş aralığı Z kuşağına girer araştırması vatandaşların gündeminde. Milenyum çocukları olarak da bilinen Z kuşağı ne anlama gelir?

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2000'lerde doğan ve 90'ların sonlarını da kapsayan Z kuşağı nedir? Z kuşağı, milenyumun çocukları şeklinde bilinmektedir. Teknolojinin kucağında doğan bu neslin ”internet kuşağı” şeklinde de adlandırıldığı söylenebilir. Oldukça iyimser olan bu kuşak, çok fazla hırslı olmasalar da kişisel hırslarına düşkündürler.

Z Kuşağı olarak nitelendirilen belirli yaş aralığında doğmuş kişiler, çevresel şartlar doğrultusunda biçimlenen yaşamları ve özellikleri ile merak ediliyor. Teknolojinin tam olarak hayatımıza yerleştiği yıllarda ergenlik dönemlerine giriş yapan Z Kuşağı, bazı kaynaklarda yer alan bilgilere göre zeki kuşak, Google kuşağı olarak da bilinmektedir. Peki, Z Kuşağı özellikleri ve yaş aralığı nedir? İşte, Z Kuşağı hakkında bilinmesi gerekenler

Z kuşağı nedir:

Z kuşağı ya da Z nesli (genellikle Gen Z olarak da kısaltılır), Milenyalleri (Gen Y) takip eden demografik gruptur. Demograflar ve araştırmacılar tipik olarak 1990’ların ortasından sonuna kadar doğum yıllarını kullanırken, neslin sona erdiği doğum yıllarında fikir birliğine varılamamıştır. X Kuşağının çocukları ve bazen Milenyaller veya Baby Boomers, Z Kuşağı üyeleri genç yaşlardan beri dijital teknoloji kullanmaktadır ve İnternet ve sosyal medyada rahattır, ancak dijital olarak okuryazar değillerdir.

Özellikleri ve yaş aralığı nedir: Z Kuşağı 1995 ve sonrasında doğan kişileri temsil eder. Çeşitli kaynaklarda internet kuşağı, zeki kuşak, Google kuşağı, '.com' kuşağı olarak da adlandırılmaktadır.

Z kuşağının çalışma nitelikleri şu şekilde sıralanabilir;

-Yaratıcı ve işbirlikçi olmak

-Oldukça zor çevresel, sosyal ve ekonomik sorunları çözmek

-Kendi kendini yönlendirebilmek

-Grup çalışmasını rahatlıkla yapabilmek

-Bilgiyi çok hızlı işleyebilmek

-Daha zeki olmak