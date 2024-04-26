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SGK 81 ilde tek tek denetim başlattı! Maaşları kesildi faiziyle geri alınacak

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SGK 81 ilde tek tek denetim başlattı! Maaşları kesildi faiziyle geri alınacak

Sosyal Güvenlik Kurumu emekli aylığı almak için boşananlara karşı harekete geçti. 81 ilden binlerce ihbar alan SGK denetimlere başladı. 2 binden fazla kişi tespit edildi, bu kişilerin aylıkları kesildi.

SGK 81 ilde tek tek denetim başlattı! Maaşları kesildi faiziyle geri alınacak

SGK, 2023 yılı faaliyet raporunu açıkladı. Raporda, kayıt dışılıkla mücadeleye ilişkin veriler yer aldı.

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SGK 81 ilde tek tek denetim başlattı! Maaşları kesildi faiziyle geri alınacak

Raporda dikkat çeken detaydan biri de emekli maaşı alabilmek için eşinden boşananların sayısıydı. 

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SGK 81 ilde tek tek denetim başlattı! Maaşları kesildi faiziyle geri alınacak

Sigortalının vefat etmesi durumunda geride kalan hak sahibi konumundaki çocukların aldığı ölüm aylığında hile tespit ediliyor.

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SGK 81 ilde tek tek denetim başlattı! Maaşları kesildi faiziyle geri alınacak

NTV'de yer alan habere göre, SGK, boşandığı eşi ile yaşamaya devam eden 2 bin 418 kişinin aylıklarını kesti.

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