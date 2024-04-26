SGK 81 ilde tek tek denetim başlattı! Maaşları kesildi faiziyle geri alınacak
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Sosyal Güvenlik Kurumu emekli aylığı almak için boşananlara karşı harekete geçti. 81 ilden binlerce ihbar alan SGK denetimlere başladı. 2 binden fazla kişi tespit edildi, bu kişilerin aylıkları kesildi.
SGK, 2023 yılı faaliyet raporunu açıkladı. Raporda, kayıt dışılıkla mücadeleye ilişkin veriler yer aldı.
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Raporda dikkat çeken detaydan biri de emekli maaşı alabilmek için eşinden boşananların sayısıydı.
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Sigortalının vefat etmesi durumunda geride kalan hak sahibi konumundaki çocukların aldığı ölüm aylığında hile tespit ediliyor.
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NTV'de yer alan habere göre, SGK, boşandığı eşi ile yaşamaya devam eden 2 bin 418 kişinin aylıklarını kesti.
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