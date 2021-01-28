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2019'un sonlarında tespit edilmişti! Vuhan'daki DSÖ ekibinin karantinası bitti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibinin 14 Ocak’ta geldiği Çin’deki karantinasının sona erdiği, Vuhan kentinde koronavirüsün kaynağına ilişkin yerinde incelemelere başlayacağı bildirildi.

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Dünya Sağlık Örgütü’nün 14 Ocak’ta Çin’e gelen 13 kişilik uzman ekibinin 14 günlük karantinası sona erdi. DSÖ ekibi, önümüzdeki günlerde araştırma enstitülerinde, hastanelerde ve salgının ilk başladığı yer olarak değerlendirilen deniz ürünleri pazarında insanlarla röportaj yapmaya başlayacak.

Covid-19, ilk olarak 2019'un sonlarında Vuhan'da tespit edilmiş ancak Çinli yetkililer virüsün Çin’den kaynaklanmadığını savunmuştu. Devlet medyası yakın zamanda pandeminin, Çin dışında başlamış olabileceğini öne sürerek İspanya, İtalya ve hatta ABD’den virüsün ülkeye dondurulmuş gıda ithalatı yoluyla girdiği iddialarını ortaya koymuştu.

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