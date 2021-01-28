Galatasaray'ın Gaziantep kafilesi belli oldu! Yeni transferler kadroda Diagne...

Bugün saat 16:00'da Süper Lig zirvesi için Gaziantep'e hareket edecek olan Sarı-Kırmızılı takımın kafilesi de belli oldu. West Bromwich Albion'a kiralık olarak gitmesi beklenen Mbaye Diagne kadroya alınmazken yeni transferler Halil İbrahim Dervişoğlu ve Henry Onyekuru kafileye dahil edildi.

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Galatasaray, Süper Lig’in 22. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda Teknik Direktör Fatih Terim idaresine yapılan antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana kısmında Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Yeni transfer Halil İbrahim Dervişoğlu, takımla birlikte ilk idmanına çıktı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Gaziantep Futbol Kulübü maçı için bugün saat 16.00’da Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Gaziantep’e giderek müsabaka öncesi bu kentte kampa girecek.

Diagne kadroya alınmadı

Galatasaray'ın yarın oynayacağı Gaziantep FK maçının kadrosu da belli oldu. Sarı-kırmızılı ekipte, West Bromwich Albion'a kiralık gitmesi beklenen Mbaye Diagne, kafileye dahil edilmedi.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Fernando Muslera, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Younes Belhanda, Halil Dervişoğlu, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan."