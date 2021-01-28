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Gökhan Özoğuz’un Akit binası önünde çektiği video sosyal medyayı salladı

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un, Akit Medya Grubu binasının önünde çektiği video sosyal medyada olay yarattı.

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Gökhan Özoğuz, Akit'in binasının önüne giderek maskesini indirdiği bir video paylaştı. Videoda 'Oh no' (Oh Hayır) şarkısını kullanan Özoğuz’un bu esprili paylaşımı kısa sürede 100 binden fazla izlendi. Beğeni toplayan video, sosyal medyada gündem oldu.

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