Gökhan Özoğuz’un Akit binası önünde çektiği video sosyal medyayı salladı
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un, Akit Medya Grubu binasının önünde çektiği video sosyal medyada olay yarattı.Abone ol
Gökhan Özoğuz, Akit'in binasının önüne giderek maskesini indirdiği bir video paylaştı. Videoda 'Oh no' (Oh Hayır) şarkısını kullanan Özoğuz’un bu esprili paylaşımı kısa sürede 100 binden fazla izlendi. Beğeni toplayan video, sosyal medyada gündem oldu.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ipsos Araştırma'dan çarpıcı 'ekonomi' anketi! Daha yakıcı bir sorun olmaya başladı