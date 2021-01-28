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Melek İpek'in kızına jandarmadan doğum günü sürprizi

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da Melek İpek, cinsel ve fiziksel şiddet uygulayan 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i öldürmüştü. Çiftin büyük kızı C.D.'ye, jandarma ekipleri pastalı doğum günü sürprizi yaptı.

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Ramazan İpek'in ölümünden sonra Melek İpek'in de tutuklanmasıyla çiftin kız çocukları C.D. (9) ve İ.N. (7), savcılık kararıyla Melek İpek'in anne ve babasının yanına yerleştirildi. C.D.'nin doğum günü dolayısıyla Döşemealtı Jandarma ekipleri küçük kıza pastalı sürpriz yaptı.

Doğum günü pastasının üzerine 'Güneş kadar parlak, yağmur kadar saf ve temiz bir ömür dileğiyle. İyi ki doğdun C.' ifadeleri yazıldı. Küçük kız pastasının üzerindeki mumları üfleyerek, yeni yaş dileğinde bulundu. Jandarma ekipleri kız kardeşlere peluş ayıcık hediye etti.

Avukat: Melek yürekli komutanlar                                                                                Melek İpek'in avukatı Ahmet Onaran, jandarma ekiplerinin bu içten ve samimi yaklaşımına teşekkür ederek, "Melek yürekli komutanlar iyi ki varsınız" dedi.

Olay: Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde servis şoförlüğü yapan Ramazan İpek ile 12 yıllık eşi Melek İpek arasında, 7 Ocak gecesi yaşadıkları müstakil evde tartışma çıktı. Tartışma sonrası Ramazan İpek, eşini kelepçe takarak çıplak şekilde saatlerce dövdü. İşkence ve dayaktan gözleri şişen ve morluk oluşan Melek İpek halsiz kalırken, eşi Ramazan İpek kendisini ve 2 çocuğunu öldüreceğini belirterek sabaha karşı evden ayrıldı.

Birkaç saat sonra eve dönen Ramazan İpek, karşısında elleri kelepçeli halde av tüfeğiyle bekleyen Melek İpek'i buldu. İkili arasında çıkan arbede sırasında Melek İpek, tüfekle eşini vurup öldürdü, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Melek İpek'i çıplak vaziyette elleri kelepçeli buldu. Kelepçeleri açılan Melek İpek'e ambulansta müdahale edildi. Gözaltına alınan Melek İpek, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

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