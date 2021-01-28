Fahiş gıda fiyatlarına olağanüstü toplantı kritik kararlar yolda

Artan gıda fiyatlarıyla ilgili son dakika haberi. Gıda Komitesi, saat 20.00'de gıda fiyatlarındaki gelişmeleri görüşmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ev sahipliğinde toplanacak.

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Vatandaşı isyan ettiren fahiş gıda fiyatlarına karşı yetkililer harekete geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yöneteceği toplantıda fırsatçılara karşı atılacak olası yeni adımların belirlenmesi bekleniyor.

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi (Gıda Komitesi), bu akşam Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın ev sahipliğinde son dönemdeki fiyat gelişmelerini görüşmek amacıyla toplanacak.

Edinilen bilgiye göre, toplantı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda saat 20.00'de başlayacak. Toplantıya, Bakan Elvan'ın yanı sıra Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli katılacak.

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'in de yer alacağı toplantıda, son dönemdeki fiyat gelişmeleri değerlendirilecek.

Firmalara ceza yağmıştı

Öte yandan, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Adalet, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji ile Tarım ve Orman bakanlıkları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) temsilcileriyle üretici ve tüketici örgütleri, perakende sektörü temsilcilerinden oluşan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun dün gerçekleştirilen toplantısında, 120 firmaya 3 milyon 595 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

15 milyon TL ceza

Kurul tarafından bugüne kadar 3 bin 386 dosya karara bağlanarak, gıda ve temel ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 495 firmaya toplam 15 milyon 480 bin lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

En çok temel gıda ürünlerinde fahiş fiyat artışı yapılmış

Yapılan denetimler sonucu en çok sebze meyve ile ayçiçeği yağı, tavuk, yumurta ve un gibi temel gıda ürünlerinde fahiş fiyat artışı yapıldığı tespit edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, fahiş fiyat artışları ile stokçuluk eylemlerinin yakından takibi amacıyla Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda denetimler aralıksız devam edeceği de eklendi.