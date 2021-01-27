Dolar yeniden çakıldı! Kurdaki düşüş kalıcı mı? Prof. Emre Alkin yanıtladı doların mecali yok

Kamuoyunun yakından tanıdığı ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, yeniden çakılan dolar/TL kuru ile ilgi açıklamalarda bulundu. Doların yükselmeye gücü yok diyen Alkin, ancak düşüşten yararlanmak isteyen yatırımcıların dolara olan rağbeti nedeniyle daha çok düşmeye de niyeti olmadığını söyledi.

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Haftanın üçüncü gününde dolar kuru yatay seyretmeye devam ediyor. Kur şu an 7.35 civarlarında... Uzmanlar gidişata gerekçe olarak; Merkez Bankası'nın likidite çalışmaları, ABD'deki işsizlik oranı, ABD Başkanı Joe Biden'ın görevi devralması, koronavirüs teşvikleri ve aşı gibi gelişmelerini gösteriyor.. Peki dolardaki bu tablo ne kadar sürecek? Dolar kurunda güncel durum değerlendirmesi yapan Prof. Dr. Emre Alkin'den yatırımcıya dikkate değer uyarılar geldi..

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçen hafta politika faizini beklentiler doğrultusunda %17'de sabit tutarken, sıkı duruşu "kararlılıkla uzun bir müddet" sürdüreceğine ve gerekirse "ilave parasal sıkılaşma" yapacağına vurgu yaptı.

Dolar kuru Merkez Bankası 21 Ocak’taki faiz artırmama kararına rağmen yükselişe geçmedi. Dolar kuru karar sonrası geçen sürelerde 7.30 ile 7.40 arasındaki dar bir bantta hareket ettiği gözlemlendi. Kurdaki son gelişmeleri değerlendiren Prof. Dr. Emre Alkin dikkat çeken ifadelerde bulundu.

“Dolar kurunun yükselmeye gücü yok ama...''

Ekonomi uzmanı Emre Alkin, ekonomi gazetecisi Sami Altınkaya’nın Youtube kanalında konuştu. “Dolar kurunda düşüş gelebilir mi? başlıklı videoda konuşan Prof. Dr. Emre Alkin dolar kurunun çok sert yükselmesine yetecek veriler olmadığını fakat düşüşten yararlanmak isteyen yatırımcıların dolara olan rağbetiyle daha çok düşmeye de niyeti olmadığını açıkladı.

Alkin konuşmasının devamında dolar kuru için şunları söyledi:

“Dolar kurunu soranlar için söylüyorum. Çok sert yükselmesi için mecali yok. Çünkü sebepler ortada. Fakat aşağıya düştüğü zaman da alıcı geliyor.



Mesela yurt içi yerleşikler geçen hafta 1 milyar dolar civarında TL’ye dönmüşler ama bu sefer de kurumlar 500 milyon dolar alım yapmış. Net olarak döviz tevdiat hesapları yarım milyar dolar eksi olmuş. Bu güzel ama yetmez. Yani 230 milyar dolar civarında döviz tevdiat hesabı var. Bunun geriye düşmesi lazım.

Yerli yatırımcıların ‘Bu dolarda da pek bir numara kalmadı’ demesi anlamına geldiği için fiziki olarak talep edenlerin gazını alır. Dolara olan ilginin azalması dövize endeksli hesapların TL’ye doğru dönmesi, efektif olarak dolar alımının azalması, arzın çoğalması, talebin azalması dolar kurunu gevşetir. Dolar kurunun düşmesi enflasyon üzerindeki baskıyı biraz azaltır. Enflasyon hızlı yükselmezse faiz oranlarında olumlu gelişmeler olur. Bunun için güven vermek dolara olan ilgi ve alakayı doğal yollarla kesmek gerekir”