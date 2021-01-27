Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na militan tepkisi: HDP binasından çıkanlara ses etmiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Valilere “militan” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerine ilişkin ''Esenyurt'ta ve Diyarbakır'da HDP binasında çıkan manzaraların hiçbirisine en ufak bir ses çıkarmıyor.'' ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bolu'da “Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı”nda konuştu. Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM Grup Toplantısı'nda vali ve kaymakamlara yönelik kullandığı 'militan' ifadesine tepki gösterdi. Soylu, şu ifadeleri kullandı; "Benim valime, kaymakamıma, yargıcıma 'militan' diyenler, bir tek cümle bahset, Allah rızası için bahset. Bu kadar mı koptunuz Türkiye'den? Esenyurt'ta ve Diyarbakır'da HDP binasında çıkan manzaraların hiçbirisine en ufak bir ses çıkarmıyor. Biz aynı ülkenin evlatları değil miyiz?"

Sosyal medya hesabı üzerinden dün yaptığı açıklama ile Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren Bakan Soylu, şunları ifade etmişti; “PKK terör örgütünden tutuklanan belediye meclis üyeleri militan değil, birlikte hareket ettiğiniz Kandil'in partisinin teşkilatlarını elebaşının posterleriyle süsleyenler militan değil, ancak terörle, uyuşturucuyla, her türlü suçla mücadele eden, şehirlerine, yaşayanlarına kendini adayan vali ve kaymakamlarımız militan. Kılıçdaroğlu’nun derdi belli, 'Militanlarıma dokunma.' Dokunacağız.

Bu tek parti döneminin sabıkalıları hakkında Bakanlık olarak adliyeye verdiğimiz suç duyurusunun suretini de, 'militan' denilerek hakaret edilen valilerimize bilgi olarak gönderdik. Tarihin en başarısız bürokratı da olan Kemal Kılıçdaroğlu, 'genelge' diyerek yine bilgisizliğin ve cehaletin altına imza attı. Vali ve kaymakamlarımıza 'militan' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na da ayrıca suç duyurusunda bulunacağız. Sayın Kılıçdaroğlu’nun dostlarına tavsiyem; tedaviye ikna edilmesidir.”