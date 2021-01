Zonguldak'ta doğumda iki kez kalbi durdu eşi yardım istiyor

ZONGULDAK'ta doğum sırasında genç kadının iki kez kalbi durdu. Doktorlar tarafından hayata döndürüldü ancak yatağa bağımlı hale geldi. Eşine bakabilmek için ücretsiz izne ayrılan Hüseyin Kıyar ise, yardım çağrısında bulundu.

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde 8 ay önce doğuma giren 33 yaşındaki Zehra Kıyar'ın solunum sıkıntısı dolayısıyla kalbi durdu. Doktorlar tarafından acil olarak sezaryene alınan Kıyar, yoğun çabası sonrası hayatı döndürüldü. Anne Meryem adı verilen bebeği tedavi altına alındı. Yapılan tedavi sonrası Meryem bebek sağlığına kavuşurken anne Zehra'nın ise oksijen gitmemesi sebebiyle beyninde hasar meydana geldi.

Yatağa bağımlı yaşayan ve tepki veremeyen Zehra Kıyar'ın tüm ihtiyaçlarını ise eşi Hüseyin Kıyar gidermeye çalışıyor. Eşi Zehra Kıyar için ücretsiz izne ayrılan Hüseyin Kıyar, eşinin tedavisi için yetkililerden yardım istedi.

“Eşim 2 kere öldü hayata geri döndü”

Hüseyin Kıyar, doğumda hayatını kaybeden eşinin ve çocuğunun geri dönüş hikayesini anlattı. Eşinin 2 kere kalbi durduğunu doktorlar tarafından yapılan müdahale sonrası hayata döndüğünü söyleyen Kıyar, “Zaten eşimin solunum sıkıntı vardı. Tam doğum için sezaryen ameliyatına girecekti. Ben dışarıdayken eşimin sıkıştığını söylediler. Eşim içeri giderken hastalanınca sedyeyle içeri aldılar. Onda nefes darlığı vardı, daha da sıkışmış. Orada kalbi durmuş. Bebeği kurtarmak içim müdahaleler yapılmış. Annesinin kalbi durunca bebeğin de kalbi durmuş. " dedi.

Kıyar, anlatmaya şöyle devam etti: 20 dakika boyunca hem eşimin kalbini çalıştırmaya çalışmışlar hem de sezaryenle bebeği kurtarmaya çalışmışlar. Bebeğin kalbi durunca damarlar hareketlensin diye 3 gün 3 gece soğutucu da kaldı.

"İlk olarak böbrekleri iflas etmiş" Eşim de 1 hafta solunum cihazında kaldı. O gün zaten eşimi bütün organları durmuş. İlk olarak böbrekleri iflas etmiş. Kanaması durmamış. İdrarı gelmiyordu. Böbrekleri iflas edince diyalize girme durumuna gelmişti. Bize eşimin kanaması durmadığını, hazırlıklı olmamız gerektiğini söylediler."

"Akşama doğru eşimin böbrekleri çalışmaya başladı, kanaması azaldı. Uyanmasını bekliyorduk ama eşim uyanmadı. 1 hafta geçti, eşim uyanmadı. Meğerse 5 dakika sonra beyni oksijensizlikten hasar görüyormuş. Olay 4 Haziranda oldu. Solunum cihazında yoğun bakımda 5 buçuk ay kaldı.

Sonrasında kendi kendine solunum yapmaya başladı fakat hala bilinci yok. Yoğun bakımdayken 1 hafta sonra tekrar kalbi durdu. Benden boğazdan solunum için onay istediler”

“Eşim bebeğimizin doğduğundan habersiz”

Anne karnında hayatını kaybeden ve yapılan sezaryen sonrası tekrar hayata dönen 8 aylık Meryem Sena Kıyar’ın dünyaya geldiğinden eşinin haber olmadığını ifade eden Kıyar, “Bebek 3 gün 3 gece soğutucu da kaldıktan sonra normal küvöze aldılar. Bebeğim şu an 8 aylık. Bebeğim toparlandı şu an kardeşim bakıyor. Eşim şu an bebeğimiz olduğundan habersiz. Bebeği yanına getiriyoruz, elini yüzüne dokundurtuyoruz hissetsin diye” şeklinde konuştu.

“Her türlü yardım ihtiyacım var”

Yaşanan süreçte eşi için ücretsiz izine çıktığını ve her türlü yardıma ihtiyacı olduğunu sözlerine ekleyen Hüseyin Kıyar, “Ben çalışıyordum fakat eşimin durumundan dolayı ücretsiz izne ayrıldım. Ne zamana kadar eşime bakabilirim ne zamana kadar sigortam işler bunları bilmiyorum. Eşimin sağlığı için neler yapabilirim bilmiyorum. Her türlü yardıma ihtiyacım var” dedi.