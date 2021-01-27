Şırnak Valiliği, HDP'li vekilin terör şüphelisinin elinden aldığı telefondan neler çıktığını açıkladı

ŞIRNAK Valiliği, "HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, terör şüphelisinin cebinden aldığı telefonda örgütsel dokümanlar bulundu." açıklaması yaptı.

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HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin cebindeki telefonu aldığı anların görüntülenmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında cep telefonunda silme işlemlerinin yapıldığının görüldüğü ve işlemler sonucu bu verilerin kurtarıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, hakkındaki silahlı terör örgütüne üye olma ve silahlı terör örgütü propagandası yapma suçlarına dair kayıtlara istinaden Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalanarak gözaltına alınması, üzerinden elde edilecek suç ve suç unsuru olduğu değerlendirilen materyallere el konulması talimatı verilen ve 28 Kasım 2020'de Şırnak'ın Cizre ilçesinde gözaltına alındığı esnada yanında bulunan HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir tarafından cep telefonu el çabukluğuyla alınan E.O'nun aynı gün sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldığı anımsatıldı.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Milletvekili İmir'in şüphelinin cep telefonundan temini mümkün olabilecek delilleri yok etmeyi hedeflediği düşünülerek bu durumun mevcut dosya açısından yeni delil olarak değerlendirildiği, yine aynı soruşturma kapsamında Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden arama, el koyma ve gözaltı talimatı verildiği kaydedilen açıklamada, 8 Aralık 2020'de şüpheli E.O'nun İmir tarafından el çabukluğuyla alınan cep telefonu da üzerindeyken yakalanarak gözaltına alındığı, 9 Aralık 2020'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.

Örgütsel dokümanlar bulundu

Açıklamada, şunlara yer verildi: Şüpheli E.O. yakalandığında üzerinde ele geçirilen ve sim kartı olmadığı anlaşılan cep telefonunda İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler neticesinde cihazda silme işlemlerinin yapıldığı görülmüş ve yapılan işlemler sonucu bu veriler kurtarılmıştır. Bahse konu veriler uzmanlar tarafından incelendiğinde aralarında PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarına ait fotoğraflar, şüphelinin aranan örgüt mensubu ile çekilmiş fotoğrafı, terör örgütüne müzahir JINNEWS haber ajansına ait haber içerikleri ve fotoğraflar, yasaklı yayınlar listesinde bulunan kitaplar, örgütsel içerikli birçok yazışma, doküman, fotoğraf ve videonun bulunduğu anlaşılmıştır. Diğer yandan, bahse konu silme işleminin, ilk gözaltı işleminin yapıldığı ve bu esnada telefonun İmir'in el çabukluğuyla alıp sakladığı anlaşılan 23 Kasım 2020 tarihi ile ikinci gözaltı işleminin gerçekleştirildiği 8 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılmış olduğu tespit raporunda belirtilmiş ve ara rapor Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmiştir.

Bahse konu cep telefonuna yönelik detaylı inceleme işlemlerinin, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca sürdürüldüğü kaydedildi.