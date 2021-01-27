Onyekuru transferin perde arkasındaki kilitli söz: Fener'e gitmem

Henry Onyekuru'nun rötar yapmasının sebebi Fenerbahçe’nin teklifi ve Monaco’nun da bunu değerlendirmek istemesi. Ancak Onyekuru’nun Galatasaray’dan başka takımı istememesi transferde mutlu sonu getirdi.

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Galatasaray ara transfer döneminde teknik direktör Fatih Terim’in çok istediği isimlerden olan Henry Onyekuru’yu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Peki perde arkasında neler yaşandı? Transferin çok daha önce bitme noktasına geldiği ancak son anda Fenerbahçe’nin de devreye girmesiyle birlikte Onyekuru’nun İstanbul’a gelişinin 10 gün rötar yaptığı öğrenildi. Cimbom, Monaco ile 650 bin avro kiralama bedeli, 4 milyon 350 bin avro da satın alma opsiyonu olmak üzere toplamda 5 milyon avroya yıldız ismi almak için anlaşma sağladığı sırada, sarı lacivertliler Fransız ekibinin kapısını çaldı.

'Fener'e gitmem'

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Kanarya’nın daha yüksek bonservis ve peşin ödeme teklifi Monaco’nun iştahını kabarttı. Ancak Onyekuru kesinlikle Galatasaray dışında bir takıma gitmeyeceğini belirtmesi üzerine Fenerbahçe ile pazarlık erken bitti. Bu zaman zarfında geçen süre de yıldız oyuncunun gelmesinin uzamasına sebep oldu.

Derbide on birde

Bu arada Fatih Terim, Onyekuru’yu Kadıköy deplasmanına hazır edilmesi için özel program hazırlattı. Tecrübeli teknik adam hücum anlamında kilit olarak gördüğü ismi Başakşehir karşısında kadroda, Fenerbahçe maçında da on birde düşünüyor.