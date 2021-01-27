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Uşak hava durumu 15 günlük saatlik tahmin MGM güncelledi

UŞAK hava durumu için meteorolojinin tahmini tuttu ve kar yağışı gece saatlerinde başladı. Uşak'ta gece başlayan kar yağışı gündüz etkisini arttıracak ve sıcaklıklar 0 dereceye kadar düşecek.Uşak'ta kar yağışı yarın da etkili olacak.

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UŞAK hava durumu için meteorolojinin tahmini tuttu ve kar yağışı gece saatlerinde başladı. Sabah saatlerinde etkisini arttıracak olan kar yağışı Uşak'ta yarın yani perşembe günü de etkili olacak. Hava sıcaklığı Uşak için en düşük 0 derece olacak. Yetkililer vatandaşları don ve buzlanma için uyardı. Peki 5 günlük haritalı tahmin ve saatlik hava durumu Uşak'ta nasıl olacak? 

Çığ tehlikesi uyarısı: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kuvvetli rüzgar uyarısı: Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/sa), yarın (Çarşamba) Marmara'da kuzey, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güney yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli yağış: Yağışların; Trakya Kesiminde yoğun kar (20-40 cm), Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli (25-60 kg/m2) ve çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-110 kg/m2) yağmur ve sağanak, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur zamanla yükseklerinde kar yağışlı olacağı beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyılarda hortum oluşma riski, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ve tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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