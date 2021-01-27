İstanbul'da yola tabela devrildi trafik kilitlendi! Uzun kuyruk oluştu

İSTANBUL'da TEM Hasdal- Göktürk bağlantı yolunda yön tabelası yola devrildi. Tabeladan kaçmak isteyen 3 araç kaza yaparken trafikte aksama meydana geldi.

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Eyüpsultan'da sabah saatlerinde etkili olan rüzgar nedeniyle, TEM Hasdal -Göktürk bağlantı yolunda yön tabelası devrildi. Yola devrilen tabeladan kaçmak isteyen üç araç kaza yaptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi. Yön tabelasının kaldırılması için olay yerine itfaiye, polis ve vinç ekibi sevk edildi.



Devrilen tabela nedeniyle TEM-Hasdal Göktürk bağlantı yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yol tek şeritten kontrollü olarak verildi. Yaklaşık iki saat süren çalışmaların ardından tabela vinç yardımıyla yol kenarına yaklaştırıldı. Tabelanın yoldan tamamen kaldırılması için çalışmalar sürüyor.