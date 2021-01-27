Beşiktaş Hulk'u bekliyor! Uçağı bile hazır

Transferde hücuma yönelik bir takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Hulk'un kararını bekliyor.

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Beşiktaş, Hulk'a yaptığı tekliften sonra Brezilyalı yıldızın kararını bekliyor... Mandzukic sonrası rotasını Hulk'a çeviren Siyah-beyazlılar bu sefer transferde ısrarcı. Sergen Yalçın'nın da hücuma yönelik takviye istemesi sonrası transfer döneminin bitimine az bir süre kala Beşiktaş bombayı patlatmak istiyor. 34 yaşındaki Brezilyalı yıldız 4.5 sezon formasını giydiği Çin ekibi Shanghai SIPG'de 145 maçta 76 gol attı ve 54 aisist yaptı. Hulk, sözleşmesi bittikten sonra ocak ayı itibariyle serbest kalmıştı.

Uçağı bile hazır

Beşiktaş'ın transfer etmek istediği golcü futbolcu Hulk için menajer Ahmet Bulut kulüpten aldığı yetkiyle birlikte oyuncunun menajeri Nuno Ferreira ile görüşmelerini hızlandırdı. Olumlu ya da olumsuz Cuma gününe kadar bu transfer için yanıt bekleyen siyah-beyazlıların, Hulk için İngiltere'de özel uçak beklettiği kaydedildi. Beşiktaş camiasının önde gelen isimlerinden birine ait olan bu uçağın yıldız oyuncu tarafından olumlu yanıt gelmesi halinde rotası Brezilya olacak ve Hulk'u alınarak İstanbul'a getirilecek.