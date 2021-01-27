Galatasaray'da Omar'ın yerine DeAndre Yedlin geliyor!

Galatasaray, Omar Elabdelloaui'nin talihsiz kazasının ardından sezonu kapatmasıyla ABD'li sağ bek DeAndre Yedlin'i gündemine aldı.

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Mariano ile yollarını ayırdıktan sonra Omar Elabdelloaui'yi transfer eden Galatasaray'da gözlerinden yaralanan Norveçli sağ bekin lisansı askıya alındı. Linnes ve Şener'e güvenmeyen sarı-kırmızılı kulüp savunmanın sağına takviye yapmaya karar verdi ve Newcastle United forması giyen DeAndre Yedlin için girişimlere başladı.

Sabah'ın haberine göre; İngiliz kulübü ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayan Yedlin'in Galatasaray'a gelmeyi kabul ettiği öğrenildi. Yazın Beşiktaş'ın da gündemine giren 27 yaşındaki ABD'li sağ beki bonservisiyle almayı planlayan sarı-kırmızılılar, Newcastle'ye ödeme yapmak istemiyor ve ''Gerekirse sezon sonunu bekleriz'' restini çekiyor.

Linnes ve Şener'e sezon sonunda kesin olarak veda edecek Galatasaray, yabancı sayısının 16'ya yükseltilmesi sonrasında sağ bek transferi için harekete geçmişti. Bursaspor'dan İsmail Çokçalış da geleceğe yatırım olarak düşünülülüyor ve performansı takip ediliyor.

27 yaşındaki sağ bek Yedlin, 5 sezondur formasını giydiği İngiliz ekibi Newcastle United'da 125 maçta 3 gol ve 11 asiste imza attı.