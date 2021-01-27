Galatasaray, Mustafa Muhammed transferini bitirdi

Galatasaray, Zamalek'in forvetini 5 milyon dolara renklerine bağladı. Transferi arapsaçına dönen 23 yaşındaki golcü oyuncuda pürüzler ortadan kalkıyor. Mısırlı için iki kulüp anlaştı, ödeme planı konuşuluyor.

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Mustafa Muhammed’e Galatasaray kapısı açıldı… Zamalek’in yöneticisi İbrahim Abdallah, OnTime Sports TV 2’ye konuştu ve “Saint Etienne defterini kapattık. Mustafa Muhammed’e Avrupa kapısını açık tutuyoruz. Ancak onu düşük bir paraya satmayacağız. Galatasaray’ın teklifi geçen hafta yaptığı teklifle aynı.” dedi. Bu açıklamanın sonrasında Sarı-Kırmızılılar, Mısır ekibine 5 milyon dolarlık bir teklif sundu.

Kulüpler anlaştı. Şimdi ödeme planıyla ilgili ayrıntılar konuşuluyor. Maddi sıkıntılarla boğuşan Zamalek, 5 milyon doları peşin istedi. Galatasaray ise iki taksit seçeneğini masaya koydu. Kısa süre içinde bu problemin de çözülmesi bekleniyor.

Ayrıca Muhammed’in çok sayıda temsilcisinin bulunması da ayrı bir sorun. Menajerler kendi payları için pazarlığa başladı. Transferin 1 hafta içinde resmen bitmesi bekleniyor.