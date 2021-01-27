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Bursa'da yağış ölüm getirdi! Ağaçları devirdi hurdaya döndü

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da aşırı yağışlar nedeniyle otomobiliyle zeytin bahçesine uçan 36 yaşındaki Ozan İzci hayatını kaybetti.

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Kaza sabah saatlerinde İznik Orhangazi yolunda meydana geldi. Orhangazi istikametinden İznik'e doğru giden Ozan İzci (36) idaresindeki 16 AJH 141 plakalı cip, aşırı yağmurun da etkisiyle zeytinliğe uçtu. Araç zeytinlikte bulunan 3 tane zeytin ağacını devirip hurdaya döndü. Kazayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Yapılan kontrollerde sürücünün aracın içinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı devam ediyor.

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