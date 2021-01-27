İstanbul'da binanın yıkımı yarım bırakılmıştı! Gece bu hale geldi

İSTANBUL'da dün yıkımına başlanan bir bina gün sonu nedeniyle yarım bırakılınca gece saatlerinde binada göçük oluştu. Sabah saatlerinde havanın aydınlanmasıyla oluşan göçük ortaya çıktı.

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Olay saat 23.00 sıralarında Maltepe’de Bağlarbaşı Mahallesi’nde Nermin Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Dışında çatlaklar oluşan ve tehlike arz eden binalara yıkım kararı geldi. Ekipler tarafından yıkımına başlanan bir binadaki yıkım işlemine günün sona ermesiyle ara verildi. İstanbul’da etkili olan şiddetli lodosun etkisiyle yıkımı yarım bırakılan binada çökme ve göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle oluşan gürültü sonucu mahalleli sokağa döküldü.



Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve acil servis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri geniş çaplı önlem alırken, itfaiye ekipleri göçük olan alanda çalışma başlattı. Acil servis ekipleri ise tedbir amaçlı bekletildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Göçüğün oluştuğu binaya komşu olan bazı binalar da tedbir amaçlı boşaltılarak bina sakinleri otele yerleştirildi. Yıkım işlemine ara verilen binada oluşan göçük havanın aydınlanmasıyla gözler önüne serildi.