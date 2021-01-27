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HDP muhalefet partilerine gidiyor! İlk görüşme Saadet Partisi'yle

HDP, Türkiye'nin temel sorunlarına ilişkin görüş ve önerilerini paylaşmak için muhalefet partileriyle görüşme kararı aldı. İlk görüşme, Saadet Partisi'yle yapılacak.

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BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre, son dönemde MHP'nin 'kapatılma davası açılması' çağrısı ile iktidar bloğunun hedefinde yer alan HDP yönetimi, muhalefet partileri ile diyalog zeminini genişletmek için harekete geçme kararı aldı. Bu kapsamda HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar, CHP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nden randevu istedi. Ancak randevu vermeyeceği düşünülen AK Parti, MHP ve İYİ Parti'den randevu istenmedi.

İlk ziyaret Karamollaoğlu'na

Buldan ve Sancar, ilk ziyareti 1 Şubat Pazartesi günü randevuya olumlu yanıt veren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na yapacak.

Ziyaretlerin amacını ise başta demokratikleşme, özgürlükler, adalet olmak üzere Türkiye'nin temel sorunları konusunda görüş alışverişinde bulunmak oluşturuyor.

İşbirliği konusunda 'nabız yoklama' yorumu yapılıyor

Eşbaşkanlar, partilerinin temel sorunlar konusundaki çözüm önerilerini içeren yol haritasını da muhalefet partilerinin liderlerine iletecekler. İleriye dönük seçim işbirliği konusundaki 'nabız yoklama' amaçlı da olarak yorumlanan bu ziyaretlerin, önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

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