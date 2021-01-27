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ABD ordusunu dolandıran 3 Türk yakayı ele verdi

Gizli askeri veri tabanına sızarak savaş gemileriyle ilgili şemaları ele geçiren 3 Türk, milyonlarca dolarlık ihaleyi aldı. Ankara OSTİM'deki imalathanede üretilen parçalar kalitesiz çıkınca FBI peşlerine düştü.

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Independent Türkçe’nin haberine göre, Amerika Birleşik Devletleri'de (ABD) 3 Türk mühendis, sadece ABD ve Kanada vatandaşlarına açık bir savunma veri tabanına erişerek savaş gemisi ve askeri uçaklarla ilgili şemaları ele geçirdi. Bunları inceledikten sonra savunma ihalelerine teklif veren Türkler, milyonlarca dolar değerindeki ihaleleri kazanmayı başardı ama ürettikleri askeri parçalar kaliteli çıkmayınca FBI peşlerine düştü.

Murat Gönenir, Batur Ustol ve Şevket Bayraktar'ın, Atlanta merkezli savunma şirketi için verdikleri teklife göre askeri gemi ve uçaklarla ilgili parçaları ABD'de üretmeleri gerekiyordu ancak söz konusu parçalar Gönenir'in Ankara OSTİM'deki imalathanesinde üretilmişti. 

"Askerlerin hayatını riske attılar"
AC 130H, Nimitz ve Forrestal sınıfı gemileri için askeri parçalar üretmek için büyük miktarlarda ön ödemeler alan Türklerin ürünlerinin kalitesinin kötü olması ABD Savunma Bakanlığı'nın dikkatini çekti. Konuyla ilgili atanan müfettişin dava dosyasına giren raporuna göre bu parçalar kullanılırsa ABD ordusunda görev yapan askerlerin hayatı riske girecekti. Bununla birlikte söz konusu 3 Türk'e yönelik bu kez de FBI soruşturması başladı ve soruşturmayı yürütmek için bir özel ajan atandı. Soruşturmada, şüphelilerin "Türkiye merkezli bir dolandırıcılık planı" çerçevesinde ABD'yi dolandırdıkları, bu durumun ABD'nin ulusal savunmasını da tehdit ettiği belirtildi.

Para ve hapis cezası aldılar
FBI'ın peşine düştüğü Türkler yakayı ele verdikten sonra yargılanmaya başlandı. Geçen ay biten yargılamada Murat Gönenir 3 yıl 5 ay hapis cezası ile 1 milyon 487 bin dolar para cezasına, 2 yıl 6 ay hapis cezası ile 100 bin dolar para cezasına, Süleyman Şevket Bayraktar ise 6 yıl hapis ve 161 bin dolar hapis cezasına çarptırıldı.

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