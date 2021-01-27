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Erdoğan'dan 'Holokost' çağrısı: Uluslararası toplum harekete geçmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Holokost; Bosna, Ruanda, Kamboçya gibi trajedilerin tekerrür etmemesi için uluslararası toplum harekete geçmeli" çağrısı yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İletişim Başkanlığının Uluslararası Holokost’u Anma Günü dolayısıyla hayata geçirdiği internet sitesinde dikkat çeken bir video mesaj yayımladı. 

"Trajedilerin tekerrür etmemesi için..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Holokost, Bosna, Ruanda, Kamboçya gibi trajedilerin tekerrür etmemesi için uluslararası toplum harekete geçmelidir" ifadelerini kullandı.

"İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığına artık 'dur' denilmeli"

Erdoğan, "Bilhassa dijital platformlar ve basın-yayın organlarının etkisiyle artan İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığına artık 'dur' denilmelidir." açıklamasında bulundu.

Holokost’u Anma Günü nedir?

Uluslararası Holokost’u Anma Günü, II. Dünya Savaşı döneminde gerçekleşen Holokost trajedisini anan, uluslararası bir anma günüdür ve Ocak ayının 27’sine denk gelir. Nazi rejimi ve işbirlikçileri tarafından gerçekleştirilen, 6 milyon Yahudi ve diğer 11 milyon insanın hayatına mal olan soykırımı anar. 1 Kasım 2005 tarihinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 42. Genel kurul toplantısında, 60/7 numaralı çözüm önergesi oy çokluğuyla geçirildi ve bu anma günü resmen tanındı. Bu çözüm önergesi, ilk olarak 24 Ocak 2005 tarihinde, Nazi toplama kamplarının serbest bırakıldığı günün 60. yıl dönümünde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na iletildi.

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