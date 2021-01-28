Sivas'ta 4 yıl kurutup bekliyor! Türkiye'de sadece 2 kişi bu işi yapıyor insan DNA'sı gibi
SİVAS'ta yaşanan Fatih Durna unutulmaya yüz tutan mesleği Türkiye'de yapan iki ustadan biri olarak faaliyet gösteriyor. Durna'nın üretiklerinin fiyatı duyanları şaşırttı.
Sivas’ta yaşayan 33 yaşındaki Fatih Durna, Sivas Valiliği ve İl Kültür Turizm Müdürlüğünün destekleriyle yok olmaya yüz tutan kemik tarak üretimini sürdürmek için gönüllü oldu. Kemik tarak ustasının kalmadığını öğrenen Durna, aldığı destekle kolları sıvayarak üretime başladı.
Kent merkezi Kangal İşhanı içerisinde faaliyet gösteren Durna, topladığı hayvan kemiklerini, insan parmak izi gibi, desen ve renkleriyle birbirine benzemeyen taraklara dönüştürüyor.
Yaklaşık 15 işlemden geçirdiği boynuzları adeta bir sanatçı gibi işleyerek kemik tarak haline getiren Durna, Türkiye'nin her yerine olmak üzere zaman zamanda yurt dışına gönderiyor.
Saçta kırılma, saç dökülmesi gibi birçok rahatsızlığa iyi geldiği düşünülen kemik taraklar eşsiz olmalarıyla da dikkat çekiyor.