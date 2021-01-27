BIST 1.534
DOLAR 7,37
EURO 8,96
ALTIN 437,26
HABER /  POLİTİKA
ADV SGK Borçlarını Yapılandıran Kazanıyor

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan son dakika AB açıklaması: Bir fırsat penceremiz var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şimdi Türkiye ile AB arasında yenilenen bir diyalog için bir fırsat penceremiz var" açıklaması yaptı.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok'un eşbaşkanlıklarında Türkiye-Hollanda (Wittenburg) Konferansının sekizinci toplantısı çevrim içi gerçekleştirildi. Avrupa Birliği ile ilişkilere dair dikkat çeken açıklamalara imza atan Çavuşoğlu, "Şimdi Türkiye ile AB arasında yenilenen bir diyalog için bir fırsat penceremiz var" ifadelerini kullandı.

"Ortaklığımızın son derece önemli"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şimdi Türkiye ile AB arasında yenilenen bir diyalog için bir fırsat penceremiz var" açıklaması yaparken Hollanda Dışişleri Bakanı Blok, "(Türkiye'yle) Ortaklığımızın son derece önemli olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ticaret Bakanlığı’ndan 120 firmaya daha fahiş fiyat cezası! Marketlere yeni düzenleme Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'nin eski hocası Jozef Venglos hayatını kaybetti
Bilim Kurulu toplanıyor! Yüz yüze eğitim ve yasakların gevşetilmesi gündemde
Mağduriyetlerin önüne geçildi! Adliye sayesinde doktor ameliyata yetişti
Meral Akşener'den Cumhur İttifakı'na HDP tepkisi! Kapatalım diyorlar adım atmıyorlar
Bursa'da yağış ölüm getirdi! Ağaçları devirdi hurdaya döndü
HDP Esenyurt İlçe Başkanının evinden çıktı! Ölen teröristlerin ailelerine para aktarılmış
Kocasını sopa ve satırla dövdü! Kadın serbest kaldı, kocası taburcu edildi
Afyon hava durumu 15 günlük haritalı rapor meteoroloji duyurdu
ABD ordusunu dolandıran 3 Türk yakayı ele verdi
Koronavirüse karşı yeni ilaç: Yüzde 99 başarı sağlandı
Yorumlar 1 yorum