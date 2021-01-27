Mevlüt Çavuşoğlu'ndan son dakika AB açıklaması: Bir fırsat penceremiz var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şimdi Türkiye ile AB arasında yenilenen bir diyalog için bir fırsat penceremiz var" açıklaması yaptı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok'un eşbaşkanlıklarında Türkiye-Hollanda (Wittenburg) Konferansının sekizinci toplantısı çevrim içi gerçekleştirildi. Avrupa Birliği ile ilişkilere dair dikkat çeken açıklamalara imza atan Çavuşoğlu, "Şimdi Türkiye ile AB arasında yenilenen bir diyalog için bir fırsat penceremiz var" ifadelerini kullandı.

"Ortaklığımızın son derece önemli"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şimdi Türkiye ile AB arasında yenilenen bir diyalog için bir fırsat penceremiz var" açıklaması yaparken Hollanda Dışişleri Bakanı Blok, "(Türkiye'yle) Ortaklığımızın son derece önemli olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.